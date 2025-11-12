Enerwave: Η «νέα Elpedison» βγαίνει μπροστά – Στόχος ο διπλασιασμός ισχύος και μεριδίων στην πενταετία (pics)

Με νέο όνομα, καθαρή στρατηγική και ισχυρή «πλάτη» από τον Όμιλο HELLENiQ ENERGY, η Elpedison γυρίζει σελίδα και επανασυστήνεται ως Enerwave.

Σε εκδήλωση παρουσίασης, ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, σήκωσε την αυλαία του rebranding και ταυτόχρονα ξεδίπλωσε ένα πακέτο κινήσεων που στοχεύει να αλλάξει τις ισορροπίες σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο.

Η νέα εμπορική στρατηγική της Enerwave

Το πλάνο για τη «νέα Elpedison» είναι ευθύβολο: διπλασιασμός εγκατεστημένης ισχύος και μεριδίων εντός πενταετίας, με αιχμές σε:

ενίσχυση retail με ανταγωνιστικά προϊόντα ρεύματος και αερίου,

ψηφιοποίηση υπηρεσιών και αναβάθμιση εμπειρίας πελάτη,

νέα σημεία πώλησης αξιοποιώντας και το δίκτυο ΕΚΟ,

ισχυρό power & gas trading σε Ελλάδα και εκτός συνόρων,

ενιαία διαχείριση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ-θερμικών-αποθήκευσης.

Ο CEO της Enerwave, Γιώργος Μίχος, προανήγγειλε νέο εμπορικό αποτύπωμα με λύσεις εξοικονόμησης για επιχειρήσεις και «ψηφιακό first» αποτύπωμα για οικιακούς πελάτες. Παράλληλα, η συνέργεια με τη HELLENiQ Renewables δίνει κλίμακα στη διαχείριση ενέργειας.

Το Liberal ήρθε σε επαφή με τον κ. Μίχο, ο οποίος αποκάλυψε ότι ανοίγουν από αύριο τα νέα καταστήματα υπό το νέο brand της Enerwave σε Κηφισιά και Γλυφάδα, αλλά και στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. «Θα βγούμε με καμπάνια, για να μάθει ο κόσμος το brand και στα τέλη του μήνα, θα βγούμε με νέα προϊόντα», υπογράμμισε ο κ. Μίχος.

Παραγωγή και υποδομές: Θίσβη, Θεσσαλονίκη, LNG

Στο παραγωγικό μέτωπο, πλήρης αναβάθμιση της μονάδας Θίσβης με ορίζοντα 2027 και εξέταση νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Θεσσαλονίκη. Στο φυσικό αέριο, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ένα FSRU ανοιχτά της Θεσσαλονίκης, που θα ενίσχυε την εφοδιαστική ευελιξία και το ανταγωνιστικό κόστος για τη χονδρική.

Το μακρο-πλαίσιο: Ζήτηση +20%, ανάγκη για ευελιξία

Ο αναπληρωτής CEO Γιώργος Αλεξόπουλος έβαλε το «μεγάλο κάδρο»: η κατανάλωση ενέργειας κινείται ~20% υψηλότερα ως το 2050, ο ηλεκτρισμός κερδίζει έδαφος, αλλά ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου και αποθήκευσης είναι αναγκαίες για αξιοπιστία συστήματος. Η παραγωγή - είπε - θα αντιμετωπίζεται ενιαία, συνδυάζοντας ΑΠΕ, θερμικές μονάδες και μπαταρίες.

Με καθαρό ισολογισμό, επενδύσεις που έτρεξαν μπροστά από το πλάνο και σαφές εμπορικό αφήγημα, η Enerwave δεν αλλάζει μόνο όνομα. Διεκδικεί ρόλο πρωταγωνιστή σε retail και wholesale, ποντάροντας στις υποδομές του ομίλου, στη διεθνή εμπορία και στο «μίγμα» ΑΠΕ - φυσικού αερίου που θα κρίνει την επόμενη μέρα της αγοράς. Στόχος: να μετατραπεί το rebranding σε μερίδιο αγοράς – και γρήγορα.

Vision 2025: Ολοκλήρωση από το… 2024

Ο απολογισμός του Vision 2025 – του σχεδίου μετάβασης του Ομίλου – δείχνει έργο που «έτρεξε» ταχύτερα από το χρονοδιάγραμμα: ολοκλήρωση ήδη από το 2024, περί τα 1,3 GW ισχύος σε ΑΠΕ και θερμική παραγωγή μέσω Elpedison, και επενδύσεις ~2 δισ. ευρώ για πράσινη στροφή χωρίς να χαλαρώσει ο «σκληρός πυρήνας» της διύλισης και εμπορίας.

Παράλληλα, τα capex σε διύλιση/εμπορία αυξήθηκαν σε ~210 εκατ. ευρώ/έτος (από ~180 εκατ. την περίοδο 2015–2019), με την εξωστρέφεια να ενισχύεται: 40% των συγκρίσιμων EBITDA προέρχεται πλέον από διεθνείς δραστηριότητες, ενώ ο όμιλος «γράφει» ~12% των ελληνικών εξαγωγών. Οι επενδύσεις εκτός συνόρων αγγίζουν ~1,5 δισ. ευρώ.

Αναδιάταξη συμμετοχών, καθαρό προφίλ

Στο μέτωπο των εταιρικών συμμετοχών, ο κ. Σιάμισιης υπενθύμισε τις κινήσεις αποεπένδυσης από ΔΕΠΑ Εμπορίας(και νωρίτερα από ΔΕΣΦΑ) και τη μείωση των κεφαλαίων σε μη ελεγχόμενες εταιρείες από ~400 εκατ. ευρώ (2019) σε ~40 εκατ. ευρώ σήμερα. Στους υδρογονάνθρακες, ο όμιλος κρατά ανοιχτό το παράθυρο αξίας μέσω συμμαχιών με ExxonMobil και Chevron, σε ένα περιβάλλον όπου η ασφάλεια εφοδιασμού παραμένει κρίσιμη.