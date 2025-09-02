Power of Siberia 2: Η Gazprom ενισχύει τις συμφωνίες για τους αγωγούς φυσικού αερίου προς την Κίνα

Η ρωσική Gazprom και η China National Petroleum Corporation υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των ετήσιων προμηθειών φυσικού αερίου στην Κίνα μέσω του αγωγού Power of Siberia καθώς και μέσω της διαδρομής της Άπω Ανατολής, μετέδωσε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το Reuters ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η Κίνα επιδίωκε να αγοράσει περισσότερο ρωσικό φυσικό αέριο μέσω ενός υπάρχοντος αγωγού, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών δεν κατάφεραν να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά την κατασκευή ενός δεύτερου αγωγού.

Οι συμφωνίες υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, όπου θα παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν την Τετάρτη, με αφορμή την επέτειο του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μετά την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας.

Το RIA, επικαλούμενο τον διευθύνοντα σύμβουλο της Gazprom, Αλεξέι Μίλερ, ανέφερε ότι η Gazprom και η CNPC συμφώνησαν να αυξήσουν τις προμήθειες από 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) ετησίως σε 44 bcm ετησίως.

Επιπλέον, οι δύο εταιρείες συμφώνησαν να αυξήσουν τις προμήθειες φυσικού αερίου μέσω της διαδρομής της Άπω Ανατολής από 10 bcm σε 12 bcm.

Ο Μίλερ ανέφερε επίσης ότι υπογράφηκε νομικά δεσμευτικό μνημόνιο για την κατασκευή του αγωγού Power of Siberia 2 προς την Κίνα και του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου Σογιούζ Βοστόκ μέσω της Μογγολίας.

«Η Gazprom και η CNPC υπέγραψαν επίσης σήμερα ένα νέο μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας, το οποίο αντικατοπτρίζει ένα νέο στάδιο στη συνεργασία μας με την CNPC σε νέα έργα», δήλωσε ο Μίλερ.