Σε μια επίδειξη αλληλεγγύης προς τους επιτιθέμενους στον χειρότερο πόλεμο της Ευρώπης τα τελευταία 80 χρόνια, ο Κινέζος Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθεί για πρώτη φορά με τον Ρώσο και τον Βορειοκορεάτη ομόλογο του, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι δυτικοί ηγέτες θα παρακολουθούν από μακριά.

Η επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο για μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση αυτή την εβδομάδα υπογραμμίζει την επιρροή του Κινέζου προέδρου σε αυταρχικά καθεστώτα που επιδιώκουν να επαναπροσδιορίσουν τη δυτική παγκόσμια τάξη, ενώ η απομονωτική στάση του Τραμπ τεταίνει τις μακροχρόνιες συμμαχίες των ΗΠΑ.

Η συνάντηση αυτού που οι δυτικοί αναλυτές έχουν ονομάσει «Άξονα της Αναταραχής» θα μπορούσε να βασιστεί σε μια συμφωνία αμοιβαίας άμυνας που υπογράφηκε από τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα τον Ιούνιο του 2024 και σε μια παρόμοια συμμαχία μεταξύ Πεκίνου και Πιονγιάνγκ, ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αλλάξει τους στρατιωτικούς υπολογισμούς στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Ο Κιμ πέρασε τα σύνορα της Κίνας νωρίς την Τρίτη με το ειδικό τρένο του, καθ' οδόν προς την πρωτεύουσα Πεκίνο. Ο Σι και ο Πούτιν, εν τω μεταξύ, συγκεντρώθηκαν στην Μεγάλη Αίθουσα του Λαού για μια συνάντηση με τον ηγέτη της Μογγολίας, στην οποία αναμένεται να συζητήσουν ένα τεράστιο έργο αγωγού φυσικού αερίου και διμερείς συνομιλίες.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον «αγαπητό φίλο» του Σι για την θερμή υποδοχή και είπε ότι η στενή επικοινωνία έδειξε ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα βρίσκονται σε «πρωτοφανές υψηλό επίπεδο», σύμφωνα με ένα βίντεο των συνομιλιών που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram του Κρεμλίνου.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε σαφή θέση ενάντια στον ηγεμονισμό και την πολιτική της ισχύος», δήλωσε ο Σι σε μια συνάντηση με περισσότερους από 20 ηγέτες μη δυτικών χωρών σε μια σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα, σε μια ελαφρώς καλυμμένη επίθεση εναντίον του γεωπολιτικού του αντιπάλου από την άλλη πλευρά του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ο Σι είχε επίσης συνομιλίες με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι τη Δευτέρα, επαναφέροντας τις τεταμένες διμερείς σχέσεις, καθώς ο Τραμπ ενέτεινε την εμπορική πίεση στο Νέο Δελχί για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ο υπουργός Οικονομικών του Τραμπ, Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτήρισε τη Διάσκεψη Κορυφής «θεατρική» και κατηγόρησε την Κίνα και την Ινδία ότι είναι «κακοί ηθοποιοί», καθώς τροφοδοτούν τον τρεισήμισι χρόνο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

«Καμπάνες»

Σε μια εποχή που ο Τραμπ διαφημίζει τις ειρηνευτικές του ικανότητες, οποιαδήποτε νέα συγκέντρωση στρατιωτικής δύναμης στην Ανατολή που περιλαμβάνει τη Ρωσία θα σημάνει συναγερμό για τη Δύση.

«Οι τριμερείς στρατιωτικές ασκήσεις μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Βόρειας Κορέας φαίνονται σχεδόν αναπόφευκτες», έγραψε τον Μάρτιο ο Γιονγκτζούν Κιμ, αναλυτής στο Εθνικό Γραφείο Ασιατικών Ερευνών των ΗΠΑ, αναφέροντας πώς η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει φέρει πιο κοντά τη Μόσχα και την Πιονγιάνγκ.

«Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η Κίνα και η Ρωσία ήταν σημαντικοί εταίροι στην επιβολή διεθνών κυρώσεων στη Βόρεια Κορέα για τις πυρηνικές και πυραυλικές δοκιμές της... (τώρα) είναι πιθανοί στρατιωτικοί εταίροι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας κατά τη διάρκεια μιας κρίσης στην κορεατική χερσόνησο», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία της διπλωματικά απομονωμένης χώρας.

Ο Κιμ είναι σημαντικός παράγοντας στη σύγκρουση στην Ουκρανία: ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έχει στείλει πάνω από 15.000 στρατιώτες για να υποστηρίξει τον πόλεμο του Πούτιν.

Το 2024, φιλοξένησε επίσης τον Ρώσο ηγέτη στην Πιονγιάνγκ – την πρώτη σύνοδο κορυφής αυτού του είδους σε 24 χρόνια – σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ευρέως ως προσβολή προς τον Σι και ως προσπάθεια να μετριάσει την περιθωριοποίησή του, μειώνοντας την εξάρτηση της Βόρειας Κορέας από την Κίνα.

Περίπου 600 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους πολεμώντας για τη Ρωσία στην περιοχή του Κούρσκ, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας, η οποία πιστεύει ότι η Πιονγιάνγκ σχεδιάζει μια άλλη αποστολή.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης στη σύνοδο κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν ότι πρέπει να αποκατασταθεί μια «δίκαιη ισορροπία στον τομέα της ασφάλειας», μια συντομογραφία για την κριτική της Ρωσίας στην ανατολική επέκταση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας.

Η επίσκεψή του στο Πεκίνο και η αναμενόμενη συνάντησή του με τον Σι και τον Κιμ μπορεί να προσφέρουν ενδείξεις για τις προθέσεις του Πούτιν.