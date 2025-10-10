Ηλ. διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Ξεκινά νέος γύρος διαβουλεύσεων

Νέες διαβουλεύσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου προγραμματίζονται για την επόμενη εβδομάδα, σε συνέχεια της χθεσινής συνάντησης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, κ. Γιώργο Παπαναστασίου.

Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται τηλεδιάσκεψη των ρυθμιστικών αρχών των δύο χωρών και του φορέα υλοποίησης (ΑΔΜΗΕ) με συμμετοχή του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν.

Στόχος των συζητήσεων είναι η επίλυση των τεχνικών, θεσμικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων, ορισμένες από τις οποίες έχουν αφετηρία στην περίοδο πριν την είσοδο του ΑΔΜΗΕ, προκειμένου το έργο να προχωρήσει στην επόμενη φάση.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ για τη συνάντηση των δύο υπουργών «Κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης».