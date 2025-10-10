Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής από τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Χρηστών και Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού (GreekLUG) διοργανώνει για μία ακόμη χρονιά δωρεάν μαθήματα πληροφορικής, συνεχίζοντας μια σημαντική εκπαιδευτική δράση που έχει αγκαλιαστεί από εκατοντάδες δημότες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από τις 18 Οκτωβρίου έως και τις 21 Δεκεμβρίου 2025 και θα προσφερθούν δια ζώσης στο Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού στην Πυλαία και διαδικτυακά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του GreekLUG.

