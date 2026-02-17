Handelsblatt: Η σημασία της συμφωνίας Ελλάδας με Chevron για το φυσικό αέριο

Στις υπογραφές μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Chevron για πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου νοτίως της χώρας μας αναφέρεται την Τρίτη η γερμανική Handelsblatt.

Όπως μετέδωσε η Deutsche Welle, το δημοσίευμα αναφέρει πως «με την υπογραφή σειράς συμβάσεων μεταξύ του ελληνικού κράτους και κοινοπραξίας της Chevron Corporation και της Helleniq Energy ξεκινά μια νέα φάση ενεργειακών ερευνών στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, θα πραγματοποιηθούν ερευνητικές εργασίες σε διάφορες υπεράκτιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

«Σε διεθνές επίπεδο, η σύναψη των συμβάσεων εκλαμβάνεται ως ένδειξη στενότερων ενεργειακών σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Ουάσινγκτον. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν εδώ και καιρό ισχυρότερη παρουσία στην περιοχή, τόσο μέσω συμμετοχής σε έργα εξόρυξης όσο και μέσω προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά», παρατηρεί η Handelsblatt.

«Οι συμφωνίες εντάσσονται στη στρατηγική αναπροσαρμογή της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Η ΕΕ επιδιώκει έως το τέλος του 2027 να καταστεί σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από το ρωσικό φυσικό αέριο, όπως αναφέρουν και κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα» συμπληρώνει η γερμανική εφημερίδα.