ExxonMobil: Είναι αδύνατο να παραμείνουμε στην Ευρώπη, αν δεν χαλαρώσουν οι νόμοι για τη βιωσιμότητα

Ο αμερικανικός ενεργειακός «κολοσσός» ExxonMobil δεν θα μπορεί να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν η ΕΕ δεν χαλαρώσει σημαντικά τον νόμο για τη βιωσιμότητα που επιβάλλει στις εταιρείες πρόστιμα ύψους 5% επί των παγκόσμιων εσόδων τους, δήλωσε τη Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος Ντάρεν Γουντς.

Η ExxonMobil μπαίνει και αυτή στη λίστα των εταιρειών παραγωγών ενέργειας που είναι σφόδρα ενοχλημένοι και καλούν την ΕΕ να αλλάξει τη νομοθεσία που απαιτεί από τις εταιρείες να εντοπίζουν και να επιλύουν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβάλλοντος στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

«Αν δεν μπορούμε να είμαστε μια επιτυχημένη εταιρεία στην Ευρώπη και, το πιο σημαντικό, αν αρχίσουν να προσπαθούν να εφαρμόσουν την επιβλαβή νομοθεσία τους σε όλο τον κόσμο όπου δραστηριοποιούμαστε, θα είναι αδύνατο να παραμείνουμε εκεί», ξεκαθάρισε ο Γουντς στο Reuters στο περιθώριο της συνάντησης ADIPEC στο Αμπού Ντάμπι.

Η οδηγία της ΕΕ για τη δέουσα επιμέλεια των επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας είχε ως στόχο να δώσει στους επενδυτές μεγαλύτερη ορατότητα των κινδύνων σε όλη την αλυσίδα αξίας και να καταστήσει τις μη συμμορφούμενες εταιρείες υπεύθυνες έναντι των κρατών μελών και των θυμάτων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή περιβαλλοντικών ζημιών, ακόμη και στις δραστηριότητές τους εκτός Ευρώπης.

«Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ανάγκη να κατανοήσουν οι άνθρωποι τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της νομοθεσίας, αν παραμείνει ως έχει, και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να συσπειρώσουμε τους επιχειρηματικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο για να αντισταθούν σε αυτή τη νομοθεσία», τόνισε ο Γουντς

Πρόσθεσε δε ότι, αν και στην ΕΕ ακούνε την αντίθεση των παραγωγών ενέργειας, αυτό δεν έχει οδηγήσει σε σοβαρές αλλαγές.

«Αν μη τι άλλο, μπερδεύει τη γλώσσα και, κατά τη γνώμη μου, αυξάνει ακόμη περισσότερο την έκθεση, επειδή έχεις αυξήσει το περιθώριο ερμηνείας», είπε.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να διαπραγματευτεί περαιτέρω αλλαγές στο νόμο τον περασμένο μήνα και η ΕΕ στοχεύει να εγκρίνει τις τελικές αλλαγές μέχρι το τέλος του έτους.

«Σήμερα, η οικονομία είναι ήδη υπερρυθμισμένη, αποβιομηχάνίζεται και ασφυκτιά την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό θα περιορίσει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη», δήλωσε ο Γουντς.

Αντιδράσεις και από το Κατάρ

Ο μεγάλος παραγωγός φυσικού αερίου Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον περασμένο μήνα, προέτρεψαν τους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών να επανεξετάσουν τον νόμο, ο οποίος, όπως δήλωσαν, απειλεί την παροχή αξιόπιστης και προσιτής ενέργειας στην Ευρώπη.

Το Κατάρ απείλησε να σταματήσει την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη και δήλωσε ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην ΕΕ εάν δεν γίνουν περαιτέρω αλλαγές στους κανόνες εταιρικής βιωσιμότητας. Το Κατάρ προμηθεύει μεταξύ 12% και 14% του LNG της Ευρώπης από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η ExxonMobil, έχουν ζητήσει από την ΕΕ να προχωρήσει περαιτέρω και να αποσύρει πλήρως την πολιτική, υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσει σε αποχώρηση επιχειρήσεων από την Ευρώπη.