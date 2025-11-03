Bloomberg: Η Τουρκία μειώνει τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία

Οι εταιρείες διύλισης πετρελαίου της Τουρκίας έχουν αρχίσει να μειώνουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Μόσχας, και αναζητούν επιπλέον πετρέλαιο από χώρες όπως το Ιράκ, η Λιβύη, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την προσθήκη της κρατικής Rosneft και της Lukoil στη «μαύρη λίστα των ΗΠΑ», ωθώντας την Turkiye Petrol Rafineleri AS και την Star Rafineri AS, ιδιοκτησία της Socar του Αζερμπαϊτζάν, να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Τουρκία, ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, δέχτηκε πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ τον Σεπτέμβριο — πριν από την ανακοίνωση των μέτρων — να περιορίσει τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Μόσχα.

Η κυβέρνηση στην Άγκυρα αποφάσισε ότι πρέπει τώρα να ενταχθεί στους δυτικούς συμμάχους στην προσπάθεια περιορισμού των αγορών, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, η Τουρκία δεν είναι σε θέση — και δεν έχει σχέδια — να σταματήσει πλήρως την αγορά ρωσικού πετρελαίου, ανέφεραν.

Η Τουρκία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την επέκταση των δραστηριοτήτων εξερεύνησης της κρατικής TPAO στη Λιβύη, η οποία θα μπορούσε να γίνει σημαντικός προμηθευτής μαζί με το Ιράκ και το Καζακστάν, ανέφεραν. Ορισμένες άλλες χώρες από την Αφρική έως τη Νότια Αμερική ενδέχεται επίσης να αυξήσουν τις εξαγωγές τους προς την Τουρκία, πρόσθεσαν οι πηγές.

Δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις μείωσης από την παρακολούθηση των δεξαμενόπλοιων, η οποία δείχνει ότι οι ροές του εμβληματικού ρωσικού αργού πετρελαίου Urals προς την Τουρκία αυξήθηκαν τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, οι αγοραστές έχουν προθεσμία έως τις 21 Νοεμβρίου για να ολοκληρώσουν τις αγορές τους, παραμένοντας σε συμμόρφωση με τις αμερικανικές κυρώσεις.