Αίγυπτος - Κατάρ: Υπέγραψαν μνημόνιο για την ενίσχυση της συνεργασίας στην πώληση και εισαγωγή LNG

Η Αίγυπτος και το Κατάρ υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των πωλήσεων και των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), συμπεριλαμβανομένων των όρων για την προμήθεια φορτίων από το Κατάρ στα λιμάνια Ain Sokhna και Damietta της Αιγύπτου, ανακοίνωσε το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου την Κυριακή.

Η QatarEnergy ανέφερε σε δήλωσή της ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την προμήθεια έως και 24 φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κάιρο για το προσεχές καλοκαίρι.

Η Αίγυπτος, η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του αραβικού κόσμου, προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή φυσικού αερίου και να διαφοροποιήσει τις πηγές εισαγωγής, προκειμένου να καλύψει τις αυξανόμενες ενεργειακές της ανάγκες.

Η παραγωγή άρχισε να μειώνεται στα τέλη του 2022, ασκώντας πίεση στις φιλοδοξίες της χώρας να γίνει περιφερειακός κόμβος εφοδιασμού και αναγκάζοντάς την να προγραμματίσει σημαντικές εισαγωγές από το Ισραήλ και την Κύπρο, καθώς και δαπανηρές αποστολές LNG.

Η Αίγυπτος παρήγαγε 3.635 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, ελαφρώς αυξημένα από τα 3.525 εκατομμύρια κυβικά μέτρα του Σεπτεμβρίου, αλλά μειωμένα από τα 3.851 εκατομμύρια κυβικά μέτρα του Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με την Joint Organizations Data Initiative.

Παρά τη μείωση, ο υπουργός Πετρελαίου της Αιγύπτου Karim Badawi δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Αίγυπτος σχεδιάζει να επιτύχει αυτάρκεια σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σύμφωνα με δήλωση του υπουργικού συμβουλίου.