Το ζήτημα των σπάνιων γαιών στο επίκεντρο των υπουργών Οικονομικών της G7

Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της G7 θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις 12 Ιανουαρίου για να συζητήσουν το θέμα του εφοδιασμού με σπάνιες γαίες, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι τα κατώτατα όρια τιμών για τις σπάνιες γαίες θα αποτελέσουν ένα από τα θέματα συζήτησης, μεταξύ άλλων κρίσιμων θεμάτων που αφορούν τα ορυκτά.

Οι χώρες της G7, με εξαίρεση την Ιαπωνία, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό ή αποκλειστικά από την Κίνα για μια σειρά υλικών, από μαγνήτες σπάνιων γαιών έως μέταλλα για μπαταρίες. Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, η G7 συμφώνησε σε ένα σχέδιο δράσης για την εξασφάλιση των εφοδιαστικών αλυσίδων και την τόνωση των οικονομιών τους.

Οι αξιωματούχοι άρχισαν να συζητούν τα κατώτατα όρια τιμών πέρυσι, προκειμένου να καταστούν οικονομικά βιώσιμες οι επενδύσεις σε κρίσιμα ορυκτά εκτός Κίνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν οι πρώτες που καθόρισαν μια ελάχιστη τιμή σε μια σύμβαση για εγχώριες προμήθειες σπάνιων γαιών πέρυσι.