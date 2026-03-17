«Υψηλές πτήσεις» στο πετρέλαιο: Πάνω από τα $103 το Brent, άνοδος και στο φυσικό αέριο

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια ενεργειακή αγορά, με τις τιμές του «μαύρου χρυσού» να συνεχίζουν το ράλι τους, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα, πιο αβέβαιη φάση.

Ειδικότερα, στις 10:14 ώρα Ελλάδας το πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας κατέγραψε άνοδο 3,61% διαμορφούμενο στα 103,83 δολάρια ανά βαρέλι.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό (Western Texas Intermediate - WTI) σημείωσε άνοδο κατά 4,73% στα 96,83 δολάρια ανά βαρέλι.

Το Brent και το WTI έχουν καταγράψει άνοδο άνω του 40% μέσα στον τελευταίο μήνα, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, ως άμεση συνέπεια του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, η τιμή του κατέγραψε άνοδο κατά 2,86% στα 52,34 ευρώ/MWh.

Η νέα άνοδος των τιμών την Τρίτη τροφοδοτήθηκε από τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι ο υπό διαμόρφωση διεθνής ναυτικός συνασπισμός για την προστασία των τάνκερ αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε αιχμές κατά χωρών τις οποίες οι ΗΠΑ «προστατεύουν για δεκαετίες με κόστος δισεκατομμυρίων», οι οποίες όμως τώρα διστάζουν να συνεισφέρουν στρατιωτικά. Η απροθυμία αυτή δημιουργεί κενά ασφαλείας σε μια θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές, όπως ο ενεργειακός κόμβος στο νησί Χαργκ, αυξάνουν το ρίσκο αντιποίνων. Αν και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανακοίνωσε την αποδέσμευση-ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα για να αναχαιτίσει την ακρίβεια, η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί ότι η κρίση δεν θα επιλυθεί σύντομα.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, εμφανίζεται ανένδοτος στην πίεση προς το Ιράν, απορρίπτοντας προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και επιμένοντας στη στρατηγική της «μέγιστης πίεσης» για αλλαγή ηγεσίας στην Τεχεράνη.

Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη έχει διακόψει σχεδόν ολοκληρωτικά τη διέλευση πλοίων από τα Στενά, από όπου περνά το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου.