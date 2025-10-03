Υποχώρηση στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων τον Σεπτέμβριο, αλλά νέο ρεκόρ στις τιμές κρέατος

Κάμψη εμφάνισαν για τον Σεπτέμβριο οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ωστόσο πως οι τιμές του κρέατος έφτασαν σε νέο ιστορικό υψηλό.

Αναλυτικά, ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO διαμορφώθηκε στις 128,8 μονάδες έναντι 129,7 μονάδων τον Αύγουστο, αλλά παρουσιάζοντα άνοδο 3,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Αναλυτικά:

Ο δείκτης τιμών των δημητριακών έφτασε στις 105 μονάδες υποχωρώντας 0,6% σε μηνιαίο επίπεδο και 7,5% σε ετήσιο επίπεδο. Οι τιμές του σιταριού στον κόσμο σημείωσαν πτώση για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω της υποτονικής διεθνούς ζήτησης και της επιβεβαίωσης των μεγάλων συγκομιδών στη Ρωσική Ομοσπονδία και σε άλλες σημαντικές χώρες παραγωγής στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Οι τιμές του καλαμποκιού επίσης μειώθηκαν, λόγω των προβλέψεων για άφθονες προμήθειες στις εξαγωγικές χώρες Βραζιλία και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ η προσωρινή αναστολή των φόρων εξαγωγής σιτηρών στην Αργεντινή επίσης επηρέασε αρνητικά τις τιμές του καλαμποκιού.

Ο δείκτης τιμών των φυτικών ελαίων διαμορφώθηκε στις 167,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας πτώση 0,7% σε σχέση με τον Αύγουστο, αλλά παραμένοντας κατά 18% υψηλότερος από το επίπεδο του προηγούμενου έτους. Η πτώση αντανακλούσε κυρίως τις χαμηλότερες τιμές του φοινικέλαιου και του σογιέλαιου, οι οποίες υπερκάλυψαν τις αυξήσεις στις τιμές του ηλιέλαιου και του κραμβέλαιου. Οι διεθνείς τιμές του φοινικέλαιου μειώθηκαν ελαφρώς, κυρίως λόγω των υψηλότερων από το αναμενόμενο αποθεμάτων του Αυγούστου που αναφέρθηκαν στη Μαλαισία, τα οποία έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 μηνών, αντισταθμίζοντας την επίδραση της ισχυρής παγκόσμιας ζήτησης.

Οι παγκόσμιες τιμές του σογιέλαιου μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, υπό την πίεση της αυξημένης προσφοράς από την Αργεντινή μετά την προσωρινή αναστολή των εξαγωγικών δασμών για τη σόγια και τα παράγωγά της στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αντίθετα, οι τιμές του ηλιελαίου και του κραμβελαίου συνέχισαν να αυξάνονται, αντανακλώντας, αντίστοιχα, τη συνεχιζόμενη έλλειψη προσφοράς στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και στην Ευρώπη.

Ο δείκτης τιμών κρέατος διαμορφώθηκε στις 127,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 0,7% από το αναθεωρημένο επίπεδο του Αυγούστου και άνοδο 6,6% από το προηγούμενο έτος, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό. Η αύξηση αντανακλούσε τις υψηλότερες τιμές του βοείου και προβάτινου κρέατος παγκοσμίως, ενώ οι τιμές του χοιρινού και του πουλερικού κρέατος παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές.

Οι τιμές του βοείου κρέατος ανέβηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, υποστηριζόμενες από την ισχυρή ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου η περιορισμένη εγχώρια προσφορά και η ευνοϊκή διαφορά τιμών συνέχισαν να ενθαρρύνουν τις εισαγωγές, ιδίως από την Αυστραλία, όπου οι τιμές αυξήθηκαν.

Οι τιμές του βοείου κρέατος στη Βραζιλία αυξήθηκαν επίσης, υποστηριζόμενες από την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση, αντισταθμίζοντας τη μειωμένη πρόσβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά την επιβολή υψηλότερων δασμών Οι τιμές του προβατίου κρέατος σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκαν λόγω της σταθερής παγκόσμιας ζήτησης για εισαγωγές, εν μέσω περιορισμένης διαθεσιμότητας εξαγωγών από την Ωκεανία.

Οι τιμές του χοιρινού κρέατος παρέμειναν σταθερές, καθώς η αυξημένη ζήτηση για βραζιλιάνικο χοιρινό κρέας από εναλλακτικές αγορές αντιστάθμισε τη μείωση των αγορών από την Κίνα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αντίκτυπος των νέων δασμών που επέβαλε η Κίνα στις τιμές εξαγωγής χοιρινού κρέατος παρέμεινε περιορισμένος.

Ο δείκτης τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων διαμορφώθηκε στις 148,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο του 2025, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση, κατά 2,6% σε σχέση με τον Αύγουστο, ενώ παρέμεινε σχεδόν 9% πάνω από το επίπεδο του προηγούμενου έτους. Όλοι οι υποδείκτες σημείωσαν πτώση, με το βούτυρο να υποχωρεί κατά 7,0%, το αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη κατά 4,3% και το πλήρες γάλα σε σκόνη κατά 3,1%, ενώ οι τιμές του τυριού σημείωσαν μόνο μικρή πτώση.

Η σχετικά απότομη πτώση των τιμών του βουτύρου αντανακλούσε την εποχική αύξηση της διαθεσιμότητας κρέμας, καθώς η ζήτηση για παγωτό στο Βόρειο Ημισφαίριο μειώθηκε, παράλληλα με τις υψηλότερες προσδοκίες παραγωγής στη Νέα Ζηλανδία, καθώς προχωρά η άνοιξη. Ωστόσο, παρά την πτώση αυτή, οι τιμές του βουτύρου παρέμειναν 6,3% υψηλότερες από τον μέσο όρο του 2024. Οι τιμές του γάλακτος σε σκόνη μειώθηκαν κυρίως λόγω της μειωμένης ζήτησης από τους βασικούς εισαγωγείς και του εντονότερου ανταγωνισμού στις εξαγωγές.

Αντίθετα, οι τιμές του τυριού μειώθηκαν μόνο οριακά, καθώς η μικρή πτώση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέσω σταθερής παραγωγής και μειωμένου ενδιαφέροντος για εξαγωγές, αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις υψηλότερες τιμές στην Ωκεανία, όπου οι μικρότερες προμήθειες στην αρχή της σεζόν και η αυξημένη ζήτηση από τους ασιατικούς αγοραστές στήριξαν τις τιμές της Νέας Ζηλανδίας.

Ο δείκτης των τιμών ζάχαρης διαμορφώθηκε στις 99,4 μονάδες τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας πτώση 4,1% από τον Αύγουστο και 21,3% από πέρυσι, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο του 2021 . Η πτώση οφείλεται στην υψηλότερη από το αναμενόμενο παραγωγή ζάχαρης στη Βραζιλία, ως αποτέλεσμα των μεγάλων όγκων σύνθλιψης και της αυξημένης χρήσης ζαχαροκάλαμου για την παραγωγή ζάχαρης σε βασικές περιοχές καλλιέργειας στο νότο.