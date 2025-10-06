Συνεχίζεται η «ξέφρενη» πορεία του χρυσού - Προς τα 4.000 δολάρια, με το ενδιαφέρον στα επιτόκια

Με ένα ακόμα ράλι κινείται ο χρυσός για την αρχή της εβδομάδας, με τη νευρικότητα στις αγορές να «σπρώχνει» και πάλι τους επενδυτές προς το «ασφαλές» καταφύγιο του πολύτιμου μετάλλου.

Μετά τις 08:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 1,5% στα 3.968 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 1,49% στα 3.944 δολάρια ανά ουγγιά.

Στο επίκεντρο των αγορών παραμένουν οι εξελίξεις γύρω από το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, με το Σαββατοκύριακο να δείχνει πως Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί δεν βρίσκονται κοντά στην επίλυση του πολιτικού αδιεξόδου που «τρέχει» στην Ουάσινγκτον από την περασμένη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου «δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε την Κυριακή ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Η αβεβαιότητα που προκαλεί το shutdown στο μεγαλύτερο ΑΕΠ του κόσμου προκαλεί για μια ακόμα φορά νέες τοποθετήσεις στον χρυσό.

Με το «βλέμα» την Ουάσινγκτον, ενισχύονται οι εκτιμήσεις των αναλυτών για νέες μειώσεις των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ξεκινώντας ήδη από τον Οκτώβριο.

Οι αγορές δίνουν άνω του 95% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων της τράπεζας στην επόμενη συνεδρίαση της νομισματικής της επιτροπής (FOMC) στις 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός τείνει να ενισχύεται από τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Εξάλλου, το μέταλλο ωφελείται και από την αποδυνάμωση του ιαπωνικού γιεν στην αγορά συναλλάγματος. Το Σαββατοκύριακο η πρώην υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι, κέρδισε την εσωκομματική κούρσα για την ηγεσία στο κυβερνών LDP, πλησιάζοντας στην ανάληψη της πρωθυπουργίας της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Η Τακαΐτσι αναμένεται να ταχθεί υπέρ της μείωσης των επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ), οδηγώντας προς τα κάτω το νόμισμα της χώρας και «στερώντας» μια ακόμα τοποθέτηση που θεωρείται ως «καταφύγιο» για τους επενδυτές, προς όφελος του χρυσού.