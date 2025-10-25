Η Κίνα ενισχύει τα στρατηγικά της αποθέματα πετρελαίου, ενώ οι νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών εξαγωγών απειλούν να αναδιαμορφώσουν την παγκόσμια ενεργειακή ισορροπία, την ώρα που η αγορά παραμένει αντιμέτωπη με πλεόνασμα προσφοράς, σύμφωνα με ανάλυση της Bernstein.

Σύμφωνα με το Investing, η χρηματιστηριακή εταιρεία ανέφερε ότι η Κίνα έχει προσθέσει περίπου 100 εκατ. βαρέλια στα αποθέματά της φέτος, με τα συνολικά αποθέματα αργού να εκτιμώνται πλέον στα 1,38 δισ. βαρέλια, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 112 ημέρες εισαγωγών.

Από αυτά, περίπου 500 εκατ. βαρέλια βρίσκονται στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου (SPR), ενώ το Πεκίνο αναμένεται να προσθέσει ακόμη 150 εκατ. βαρέλια, όσο το Brent παραμένει κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι.

Οι αναλυτές της Bernstein σημείωσαν ότι η «χρυσή εποχή» της κινεζικής ζήτησης πετρελαίου έχει τελειώσει, καθώς η κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί μόλις κατά 0,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως (1%) φέτος, λόγω της ραγδαίας διάδοσης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Στην ουσία, ανέφεραν, ο ρυθμός πλήρωσης των αποθεμάτων και όχι η τελική κατανάλωση είναι αυτός που τροφοδοτεί τις κινεζικές εισαγωγές.

«Οι αγορές του κινεζικού SPR από μόνες τους δεν επαρκούν για να απορροφήσουν την υπερπροσφορά στην αγορά πετρελαίου», τόνισε η ομάδα του Neil Beveridge.

Η παγκόσμια παραγωγή υπερβαίνει σήμερα τη ζήτηση κατά περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, και ακόμη κι αν η Κίνα συνεχίσει να γεμίζει τα στρατηγικά της αποθέματα με 0,4–0,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα, το πλεόνασμα περίπου 1 εκατ. βαρελιού ημερησίως αναμένεται να διατηρηθεί.

Η Bernstein εκτιμά ότι τα συνολικά κινεζικά αποθέματα μπορεί να φτάσουν τα 1,55 δισ. βαρέλια έως το τέλος του 2026.

Η δεύτερη καθοριστική μεταβλητή για τις τιμές του πετρελαίου είναι η Ρωσία. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά των Rosneft και Lukoil, που συνιστούν κλιμάκωση των περιορισμών, στοχεύουν περίπου 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως θαλάσσιων εξαγωγών — περίπου το 30% των συνολικών ρωσικών αποστολών.

Το Brent έχει κινηθεί φέτος γύρω στα 71 δολάρια το βαρέλι, ενώ η Bernstein διατηρεί τις εκτιμήσεις της στα 69 δολάρια για το 2025 και 65 δολάρια για το 2026.