Το 24ωρο της παρουσίας Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και οι διαγκωνισμοί της αντιπολίτευσης στην εξέδρα των επισήμων

Το απόγευμα της Δευτέρας αναμένεται να φτάσει στην Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραμείνει στην πόλη για περίπου ένα 24ωρο προκειμένου να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Η επίσκεψη θεωρείται υψηλού συμβολισμού καθώς είναι η πρώτη φορά, από το 2019 έως σήμερα, που ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στην εξέδρα των επισήμων που έχει στηθεί στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί όπου, πέραν του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, αναμένεται να παραβρεθούν σχεδόν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.