Το στοίχημα και οι προσδοκίες των επενδυτών για τον χρυσό

Μία από τις πιο εντυπωσιακές bull market του χρυσού στα χρονικά, βιώνουν οι παγκόσμιες αγορές και πλέον το φαινόμενο αναγκάζει τους αναλυτές να αναθεωρήσουν όλα όσα πίστευαν μέχρι πρότινος για την πορεία του πολύτιμου μετάλλου. Με κέρδη άνω του 1,5% στις συναλλαγές της Τετάρτης, η τιμή του χρυσού καταρρίπτει το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο και οδηγείται στην καλύτερη ετήσια επίδοση από το μακρινό 1979, έχοντας ήδη εκτιναχθεί άνω του 53% μέσα στο 2025.

Ο χρυσός έχει κλείσει με άνοδο στις 27 από τις τελευταίες 35 ημέρες συναλλαγών, σε ένα μοναδικό ράλι από τις 26 Αυγούστου με κέρδη 19%. Στην εποχή των άυλων assets και των… ψηφιακών ονείρων για εύκολο πλουτισμό μέσω των crypto, ο χρυσός κοιτάζει συνεχώς υψηλότερα, αποδεικνύοντας ότι παραμένει από τις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές και όχι μόνο σε περιόδους κρίσης.

Πριν από λίγες ημέρες γράφαμε ότι ο χρυσός έχει βάλει πλώρη για να σπάσει το φράγμα των 4.000 δολαρίων (https://www.liberal.gr/emporeymata/ti-krybei-gia-mellon-apithano-rali-toy-hrysoy) μέσα στο 2025. Μία εκτίμηση που θα διέψευδε την JPMorgan η οποία τοποθετούσε το εν λόγω ορόσημο μέσα στο 2026 και αυτό μάλιστα με αστερίσκο. Χρειάστηκαν μόλις 3 ημέρες για να κατακτήσει ο χρυσός την κορυφή των 4.000 δολαρίων, αναγκάζοντας τους αναλυτές κορυφαίων οίκων να αναβαθμίσουν για πολλοστή φορά φέτος τις εκτιμήσεις τους.

Η Goldman Sachs ανεβάζει την τιμή-στόχο για τον Δεκέμβριο του 2026 στα 4.900 δολάρια, έναντι 4.300 δολαρίων προηγουμένως, δίνοντας περιθώριο ανόδου της τάξης του 21% από την τιμή της Τετάρτης 8/10. Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι οι εισροές κεφαλαίων που έχουν οδηγήσει σε ράλι 17% από τις 26 Αυγούστου θα συνεχιστούν, με επίκεντρο τα ETFs των αγορών της Δύσης και τις αγορές των κεντρικών τραπεζών.

Οι αναλυτές της Julius Baer, από την πλευρά τους, δίνουν πλέον τιμή-στόχο 3 μηνών στα 4.150 δολάρια και 12 μηνών στα 4.500 δολάρια, που συνεπάγεται περιθώρια ανόδου 2,24% στο τρίμηνο και 10,86% στο 12μηνο. Μάλιστα, οι ίδιοι πιστεύουν ότι η αγοραστική μανία των κεντρικών τραπεζών μπορεί να συνεχιστεί για πέντε χρόνια ακόμα, στο σενάριο που οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων οικονομιών ανεβάσουν τα αποθέματα χρυσού στο 20%-25% των συναλλαγματικών τους αποθεμάτων, που είναι ο παγκόσμιος μέσος όρος. Η Julius Baert πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας πολύ μικρές πιθανότητες να σημειωθεί σημαντική διόρθωση.

Αν το ασφαλέστερο επενδυτικό καταφύγιο καταφέρει να ξεπεράσει ξανά τις προσδοκίες τότε θα έχουμε να κάνουμε με ένα πρωτοφανές φαινόμενο.

Οι καταλύτες είναι γνωστοί. Η εξασθένηση της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ, ενισχύει τις ελπίδες των επενδυτών για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων, την ώρα που συνεχίζεται η αποδυνάμωση του δολαρίου και οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν χρυσό σαν να μην υπάρχει αύριο, στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάρτησή τους από το δολάριο.

Δεν είναι όμως μόνο οι κεντρικές τράπεζες. Ο χρυσός έγινε κάτι σαν… επενδυτική μόδα φέτος, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ερασιτεχνών επενδυτών που βλέπουν το πιο «παραδοσιακό» asset να πρωταγωνιστεί, αφήνοντας πίσω σε επιδόσεις ακόμα και τα δημοφιλέστερα κρυπτονομίσματα.

Με νέα του έκθεση, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού έρχεται να συνδέσει το πολύτιμο μέταλλο με τη νέα ψηφιακή εποχή, τονίζοντας ότι το μέλλον του χρυσού ως ψηφιακό asset παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές, δημιουργώντας ευκαιρίες για τη χρήση του χρυσού τόσο στις χρηματαγορές, όσο και στη ζωή των ερασιτεχνών επενδυτών.

Από τη μία πλευρά, τα ισχυρά και αξιόπιστα οικοσυστήματα του ψηφιακού χρυσού μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ικανότητα των θεσμικών και ερασιτεχνών επενδυτών να αξιοποιήσουν τα παραδοσιακά πλεονεκτήματα του χρυσού, που δεν είναι άλλα από το κύρος του ασφαλούς καταφυγίου και ενός αξιόπιστου μέσου διατήρησης αξίας στον χρόνο.

Επιπλέον, το ΠΣΧ σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση του χρυσού ανοίγει νέους δρόμους, προσφέροντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να αποκτήσουν παθητικό εισόδημα από τον χρυσό που διατηρούν στην κατοχή τους. Και ενώ αυτή η εξέλιξη θα αλλάξει την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση του χρυσού, καθώς το σύμπαν του DeFi θα ωριμάζει, τα επενδυτικά προϊόντα χρυσού που θα εμφανιστούν θα προσφέρουν ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου στους επενδυτές, επιτρέποντάς τους να προσθέσουν τον χρυσό στα χαρτοφυλάκιά τους ή να επενδύσουν σε προϊόντα χρυσού που δίνουν κουπόνι.

Όλες αυτές οι εξελίξεις βελτιώνουν σημαντικά και το outlook για το ασήμι, με την Julius Baer να δίνει τιμή-στόχο 3 μηνών στα 50 δολάρια και 12 μηνών στα 54 δολάρια, από 48,76 δολάρια χθες. Η HSBC, μάλιστα, προχώρησε στην αναβάθμιση της εκτίμησης για τη μέση τιμή του 2025, στα 38,56 δολάρια/ουγγιά, από 35,14 δολάρια/ουγγιά, προηγουμένως. Οι αναλυτές της τράπεζας επικαλούνται τις προσδοκίες για άνοδο του χρυσού, το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών για ασφαλή καταφύγια και πολύτιμα μέταλλα, ενώ προειδοποιούν για ενισχυμένη μεταβλητότητα.

Το ασήμι ενισχύθηκε κατά 2,70% στις συναλλαγές της Τετάρτης, αξιοποιώντας το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για πολύτιμα μέταλλα, με τα συνολικά του κέρδη μέσα στο 2025 να ξεπερνούν πλέον το 66%.