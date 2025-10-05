Τι κρύβει για το μέλλον το απίθανο ράλι του χρυσού

Ακόμα και τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις ξεπερνά η τιμή του χρυσού, με το πολύτιμο μέταλλο να συνεχίζει την ξέφρενη ανοδική πορεία του και να αναδεικνύεται ως το δημοφιλέστερο asset για το 2025. Είναι πραγματικά απίστευτος ο ρυθμός με τον οποίο ο χρυσός καταρρίπτει τα ρεκόρ και διαψεύδει τους αναλυτές, σε μία συγκυρία μάλιστα που δεν λαμβάνει χώρα κάποια μεγάλη κρίση, ενώ παράλληλα τα χρηματιστήρια σκαρφαλώνουν σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά.

Ενδεικτικά, του πόσο έξω έχουν πέσει οι αναλυτές στις εκτιμήσεις τους, είναι τα παραδείγματα της Morgan Stanley και της JPMorgan. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η Morgan Stanley ανέβασε την τιμή-στόχο για τον χρυσό στα 3.800 δολάρια, επικαλούμενη τις αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, τη συνεχιζόμενη αποδυνάμωση του δολαρίου και την εκτιμώμενη αύξηση της ζήτησης για κοσμήματα στις αναδυόμενες αγορές.

Τον περασμένο Ιούνιο, η JPMorgan αναρωτιόταν αν ο χρυσός θα καταφέρει να σπάσει το φράγμα των 4.000 δολαρίων μέσα στο 2026, με φόντο την έκρηξη της αβεβαιότητας εξαιτίας του εμπορικού πολέμου και τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Μάλιστα, η αμερικανική τράπεζα προέβλεπε ότι η μέση τιμή του χρυσού στο δ’ τρίμηνο του έτους θα διαμορφωνόταν στα 3.675 δολάρια.

Διαψεύδοντας τους πάντες, ο χρυσός έχει σήμερα κατακτήσει την κορυφή των 3.900 δολαρίων, έχοντας εισέλθει στο τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου με αφετηρία τα 3.873 δολάρια, ενώ με «καύσιμα» όλους τους παραπάνω καταλύτες, από τις μειώσεις της Fed, έως τους γεωπολιτικούς κινδύνους, συνεχίζει ακάθεκτος προς τα 4.000 δολάρια πριν το τέλος του έτους.

Βραχυπρόθεσμα, το momentum παραμένει θετικό εξαιτίας των ανησυχιών για το shutdown στις ΗΠΑ και τις επιπτώσεις του στην οικονομία, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα αλλά και τις προσδοκίες για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων, οι οποίες θα υποστηρίξουν την περαιτέρω άνοδο του χρυσού.

Οι αιτίες, λοιπόν, που συντηρούν την ανοδική κίνηση είναι λίγο έως πολύ γνωστές.

Τι, όμως, μπορεί να κρύβει το απίθανο αυτό ράλι του χρυσού για όσα μας επιφυλάσσει το μέλλον; Μήπως οδεύουμε σε μία πραγματικότητα με περισσότερες γεωπολιτικές, οικονομικές και εμπορικές συγκρούσεις ανά τον κόσμο;

Παραδοσιακά, οι διακυμάνσεις στις τιμές του χρυσού μόνο τυχαίες δεν είναι. Βασίζονται σε παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τις αγορές και πηγάζουν από πραγματικές ανησυχίες, προβληματισμούς ή φόβους, όταν οι τιμές αυξάνονται και αισιοδοξία, σιγουριά ή/και ευφορία, όταν οι τιμές υποχωρούν.

Αντιθέτως, οι κινήσεις των μετοχών πολλές φορές στέλνουν λανθασμένα «σινιάλα», ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια επηρεάζονται από τον ντόρο που γίνεται στα social media, καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ερασιτεχνών επενδυτών.

Ο χρυσός, λοιπόν, δεν κάνει λάθη. Το ράλι του αντανακλά μία γενικότερη ανησυχία για τα όσα συμβαίνουν παγκοσμίως και για τις εξελίξεις που έρχονται. Για παράδειγμα, η αγοραστική μανία των κεντρικών τραπεζών της Κίνας, της Ρωσίας και της Τουρκίας, δείχνει αφενός την πρόθεσή τους να μειώσουν την εξάρτησή τους από το δολάριο και αφετέρου την ανάγκη των χωρών αυτών να θωρακίσουν τα αποθέματά τους και να προστατευθούν από μελλοντικές κρίσεις.

Το γεγονός ότι ο χρυσός ξεπερνά κατά πολύ τις μετοχές στις φετινές επιδόσεις δείχνει ότι το δολάριο είναι αποδυναμωμένο και ότι ο αυξημένος πληθωρισμός θα είναι η νέα νόρμα, τουλάχιστον στην Αμερική. Υποδηλώνει, επίσης, ότι μεγάλη μερίδα των επενδυτών τοποθετεί κεφάλαια σε assets που διατηρούν την αξία τους σε περιόδους κρίσης.

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Διανύουμε μία περίοδο κατά την οποία τα «πραγματικά» assets αρχίζουν δειλά δειλά να μεταφέρονται από τον πραγματικό κόσμο στον ψηφιακό. Όπως υποστηρίζει ο CEO της Robinhood, Βλαντ Τένεφ, το λεγόμενο «tokenization», ήτοι η μετατροπή ενός πραγματικού περιουσιακού στοιχείου σε tokens στο blockchain, θα μεταδοθεί και εντέλει θα κατακτήσει ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σύμφωνα με τον Τένεφ, οι μεγαλύτερες χρηματαγορές του πλανήτη θα διαθέτουν μέσα στην επόμενη πενταετία σχετικό κανονιστικό πλαίσιο για μετοχές, ομόλογα, ακίνητα και άλλα assets, τα οποία θα διαπραγματεύονται στην blockchain ή σε ένα κατανεμημένο καθολικό. Εδώ και κάποια χρόνια τα κρυπτονομίσματα και τα παραδοσιακά assets λειτουργούν σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους, οι οποίοι στο τέλος της ημέρας θα ενωθούν πλήρως. Αν οι προβλέψεις του Τένεφ επιβεβαιωθούν, τότε ο χρυσός θα είναι το μοναδικό asset που θα μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές ουσιαστική έκθεση στον πραγματικό κόσμο των αγορών, επομένως και προστασία από οποιαδήποτε μεγάλη… ψηφιακή κρίση.