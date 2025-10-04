Γιατί το Ισραήλ έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα

Ο Μοσάντ Χασάν Γιουσέφ είναι γιος του ηγέτη της Χαμάς Χασάν Γιουσέφ. Από νεαρή ηλικία αντιλήφθηκε τους σκοπούς της τρομοκρατικής οργάνωσης και πέρασε στην απέναντι όχθη. Έγινε στέλεχος της Σιν Μπεντ και με τις πληροφορίες που έδινε «έκαψε» δεκάδες τρομοκρατικές επιθέσεις και έσωσε και τη ζωή του Σιμόν Πέρες. Για τον αποκλεισμό της Γάζας έγραψε το παρακάτω κείμενο, το οποίο και παραθέτω χωρίς καμιά περικοπή.

«Κάποιοι έγραψαν για την υποκρισία της Δύσης, η οποία αντιμετωπίζει την πειρατεία των Σομαλών, αλλά κλείνει τα μάτια μπροστά στους ''πειρατές'' του Ισραήλ, που κάνουν ρεσάλτα σε στόλους ''ανθρωπιστικής βοήθειας''.

Γιατί ο στολίσκος δεν μπορεί απλώς να ''αφήσει ανθρωπιστική βοήθεια'' στη Γάζα: Μαθήματα αποκλεισμού από το 2002 έως σήμερα..

Κάθε φορά που ηχεί μια σειρήνα του στολίσκου στα ανοικτά των ακτών της Γάζας, κάποιος ρωτάει -γιατί να μην τους αφήσουμε απλώς να περάσουν; Γιατί να ελέγξουμε κάθε ένα κιβώτιο;

Δεν είναι εμμονή ή δράμα - είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα που κανείς δεν θέλει να αντιμετωπίσει.

- Στις 14 Ιανουαρίου 2002, το πλοίο 'Karine A' ξεγλίστρησε από το Ιράν, με την παλαιστινιακή σημαία να κυματίζει σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Τι ήταν μέσα στο πλοίο; Πενήντα τόνοι πυραύλων Katyusha, RPG, όλμων και χειροβομβίδων, όλα με προορισμό τη Γάζα. Τότε ο ίδιος ο Γιασέρ Αραφάτ είχε ορκιστεί ότι ήταν απλώς χαρτιά, αλλά οι Ισραηλινοί κομάντος εισέβαλαν στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να πέσουν καθόλου πυροβολισμοί, με τα αποδεικτικά στοιχεία να κρέμονται σε κιβώτια. Καταγράφηκαν όλα! Αυτή ήταν μια απόλυτη παραβίαση των Συμφωνιών του Όσλο, οι οποίες υποσχέθηκαν ειρήνη μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ. Η ειρήνη δεν ήταν το σχέδιο του Όσλο - οι σφαγές Ισραηλινών ήταν. Τότε ξεκίνησε ο αποκλεισμός, όχι ως τιμωρία, αλλά ως απλά μαθηματικά ασφαλείας: αφήστε ένα σκάφος να περάσει ανεξέλεγκτα και αύριο θα έχετε πυραύλους Katyusha να σας στοχεύουν.

- Στις 22 Μαρτίου 2009, το Victory 5 απέπλευσε από τις ακτές του Σουδάν, μεταφέροντας διόπτρες ελεύθερου σκοπευτή και αντιαρματικό εξοπλισμό για την Ισλαμιστική Τζιχάντ, με κατεύθυνση τη Γάζα. Το Ισραήλ το αναχαίτισε, αποκαλύπτοντας μια ακόμη ιρανική στρατιωτική επιχείρηση, παράνομης μεταφοράς όπλων.

- Στις 4 Νοεμβρίου 2009, το Francop - με κυπριακή σημαία, που φαινόταν νόμιμο - απέπλευσε από τη Συρία με άλλους πενήντα τόνους ιρανικού πολεμικού φορτίου: ρουκέτες για τη Χαμάς, και άλλα λαθραία όπλα ακριβώς κάτω από τη μύτη του ΟΗΕ. Το Ισραήλ το αναχαίτισε στα ανοιχτά της Κύπρου και όλα τα όπλα κατασχέθηκαν.

Το μοτίβο είναι σαφές: η λέξη «βοήθεια» είναι ο κωδικός εμπλουτισμού του τρομοκρατικού οπλοστασίου. Οι Συμφωνίες του Όσλο που υπογράφηκαν το 1993, μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, υποσχέθηκαν γέφυρες επικοινωνίας, όχι σκάλες για τους τρομοκράτες στα παράθυρα του Ισραήλ. Δεν υπάρχει ρήτρα στις ειρηνευτικές συνομιλίες για διακυβέρνηση με πυραύλους Grad που στοχεύουν νηπιαγωγεία του Τελ Αβίβ. Ο Αραφάτ αρνήθηκε αρχικά την ευθύνη, για την περίπτωση Karine A, αλλά αργότερα παραδέχτηκε τον ρόλο του. Αυτή ήταν μια από τις κατάφωρες προδοσίες των ειρηνευτικών δεσμεύσεων του Όσλο.

Όταν η Χαμάς κατέλαβε τη Γάζα, στο πραξικόπημα του 2007, οι τρομοκράτες διπλασίασαν τις προσπάθειές τους. Το καταστατικό τους απαιτεί ρητά την καταστροφή του Ισραήλ και κάθε κίνησή τους είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτόν τον στόχο. Να λοιπόν γιατί το Ισραήλ ελέγχει κάθε σακί ρυζιού στο λιμάνι του Ασντόντ πριν παραδοθεί στις ανθρωπιστικές αποστολές προς τη Γάζα. Επειδή το «ανθρωπιστικό» είναι ο Δούρειος Ίππος που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες. Κάτι που όλοι μοιάζει να ξεχνούν ή να αγνοούν.

Η 7η Οκτωβρίου 2023 δεν ήταν μια τυχαία καταιγίδα βίας - ήταν η ανταμοιβή: αλεξίπτωτα, RPG, χειροβομβίδες, λαθραία όπλα μέσω σηράγγων, drones, βάρκες και σακίδια πλάτης ακολούθησαν το ίδιο σενάριο του Karine A, απλώς τώρα με μεγαλύτερη ισχύ.

Αν το Ισραήλ αφήσει τον στολίσκο επειδή οι ακτιβιστές φωνάζουν «βοήθεια», τον επόμενο μήνα η αποστολή δεν θα είναι αλεύρι, αλλά drones και χειροβομβίδες.

Ο αποκλεισμός δεν είναι κακία. Είναι ένα σημείο ελέγχου ανάμεσα στην ειρήνη και στον αριθμό των σειρών στα νεκροταφεία.

Φανταστείτε αν οι εταίροι του Όσλο είχαν χτίσει την παλαιστινιακή οικονομία αντί να κάνουν λαθρεμπόριο όλμων. Τι θα γινόταν αν τα κεφάλαια της Παλαιστινιακής Αρχής, πήγαιναν σε σχολεία και υποδομές και όχι σε πυραύλους Katyusha και στις τσέπες της Χαμάς. Η Γάζα δεν θα ήταν ερείπια. Το Ισραήλ δεν θα ήταν σε πολεμική έξαρση. Οι Παλαιστίνιοι θα μπορούσαν να είχαν λιμάνια, δουλειές, διαβατήρια και όχι αυτή την αθλιότητα και τη δυστυχία. Αλλά η ασφάλεια υπερισχύει του συναισθήματος: μη ελεγμένα πλοία ισοδυναμούν με σφαγές αμάχων.

Αν αφήσουμε έναν στολίσκο να περάσει ανεξέλεγκτα, τότε ο κύκλος του αίματος ξεκινάει ξανά. Ο αποκλεισμός δεν είναι πόλεμος - είναι ο τρόπος που εμποδίζει να γίνεται μια 7η Οκτωβρίου κάθε μήνα.

Mosab Hassan Yousef».