«Μπίμπι, αυτή είναι η μόνη σου ευκαιρία για νίκη»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου να δεχτεί το σχέδιο για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή και διαπίστωσε ότι ο Ισραηλινός ηγέτης ήταν πρόθυμος να προχωρήσει με το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο στο Axios ότι «είμαστε κοντά» σε μια ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα και είπε ότι θα πιέσει για την οριστικοποίησή της τις επόμενες ημέρες.

«Είπα: «Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη». Δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό», ανέφερε ο Τραμπ. «Πρέπει να είναι εντάξει με αυτό. Δεν έχει άλλη επιλογή. Με μένα, πρέπει να συμφωνήσεις».

Ο Τραμπ δηλώνει επίσης ότι η Χαμάς υποστηρίζει τη συμφωνία.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ του είπαν πριν από την κλήση ότι ο Νετανιάχου είχε επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό site, αλλά ο Νετανιάχου συμφώνησε να προχωρήσει όταν μίλησαν.

«Είχαμε μεγάλη αποδοχή για το σχέδιό μας — όλες οι χώρες του κόσμου είναι υπέρ», δήλωσε στο Axios. «Ο Μπίμπι είναι υπέρ. Η Χαμάς έκανε μεγάλη πρόοδο — θέλουν να το κάνουν. Τώρα πρέπει να το ολοκληρώσουμε», είπε ο Τραμπ.

«Ο Μπίμπι το πήγε πολύ μακριά και το Ισραήλ έχασε πολλή υποστήριξη στον κόσμο», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος προφανώς στον πόλεμο στη Γάζα. «Τώρα θα ανακτήσω όλη αυτή την υποστήριξη», συνεχίζει.

Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ως «πολύ χρήσιμο» για την προσέλκυση της Χαμάς. «Ο Ερντογάν βοήθησε πολύ. Είναι σκληρός τύπος, αλλά είναι φίλος μου και ήταν υπέροχος», λέει ο Τραμπ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Axios ότι ο Τραμπ είπε στον Τούρκο ηγέτη: «Έκανα πολλά για σένα και τώρα θέλω να κάνεις αυτό».

Τραμπ: Η Χαμάς πρέπει να προχωρήσει γρήγορα - Ξεκινούν την Κυριακή οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε το Σάββατο με ανάρτησή του στο Truth Social ότι η Χαμάς πρέπει να προχωρήσει γρήγορα με το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, «αλλιώς όλα θα καταρρεύσουν».

«Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, που πολλοί νομίζουν ότι θα συμβούν, ούτε οποιοδήποτε αποτέλεσμα όπου η Γάζα θα αποτελεί ξανά απειλή. Ας το ολοκληρώσουμε, ΓΡΗΓΟΡΑ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Γουίτκοφ και Κούσνερ μεταβαίνουν στην Αίγυπτο

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ μεταβαίνουν στην Αίγυπτο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε το αμερικανικό σχέδιο.

Το Ισραήλ και η Χαμάς θα έχουν την Κυριακή έμμεσες συνομιλίες στο Κάιρο, με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η τρομοκρατική οργάνωση και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, μετέδωσε σήμερα το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι δύο αντιπροσωπείες είναι ήδη καθ’ οδόν ώστε αύριο και την Δευτέρα να διεξαχθούν συνομιλίες προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι υπάρχει περιορισμένο χρονικό περιθώριο για την επίτευξη συμφωνίας, γεγονός που εξηγεί τη βιασύνη για την έναρξη των συνομιλιών. «Οδεύουμε προς μια δραματική εβδομάδα», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο δίκτυο N12.

Οι δύο πλευρές, αναφέρουν πληροφορίες, ετοιμάζουν χάρτες εκεχειρίας και απελευθέρωσης των ομήρων.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει έναν «ενδοπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας».

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις άμεσα για να οριστικοποιήσουμε όλα τα ζητήματα», πρόσθεσε ο ανώνυμος αξιωματούχος της Χαμάς.

Απελευθέρωση κρατουμένων και ομήρων

Το Al Sharq μετέδωσε ότι το Ισραήλ φέρεται να συμφώνησε να ανταλλάξει 250 ισοβίτες κρατούμενους και περισσότερους από 1.700 κρατουμένους που συνελήφθησαν μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Το N12 ανέφερε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν ήδη αρχίσει να καταρτίζουν λίστα κρατουμένων που θα μπορούσαν να απελευθερωθούν στο πλαίσιο των επιταχυνόμενων διαπραγματεύσεων. Και οι δύο πλευρές ετοιμάζουν επίσης χάρτες απόσυρσης.

Το Τελ Αβίβ θα επιταχύνει, σύμφωνα με πληροφορίες, να επιταχύνει τις συνομιλίες για τους ομήρους και να μεταθέσει για αργότερα τις συζητήσεις για την απόσυρση των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) από τη Γάζα, τον ορισμό της «πλήρους εκεχειρίας» και τα ονόματα των προς απελευθέρωση κρατουμένων. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 ότι οι όμηροι θα μπορούν να είναι ελεύθεροι «μέσα σε λίγες ημέρες», εάν οι συνομιλίες για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών προχωρήσουν ομαλά.

Το «ναι» από τον Ισλαμικό Τζιχάντ στην απάντηση της Χαμάς αναζωπυρώνει τις ελπίδες

Η θετική στάση της σκληροπυρηνικής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, συμμάχου της Χαμάς, που κρατεί επίσης ομήρους, εκτιμάται ότι μπορεί να βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ αντιπροσωπεύει τη θέση των παρατάξεων της παλαιστινιακής αντίστασης και ο Ισλαμικός Τζιχάντ συμμετείχε υπεύθυνα στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή», ανακοίνωσε η οργάνωση.

Η Χαμάς αποδέχθηκε την Παρασκευή ορισμένα σημαντικά σημεία του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση του Ισραήλ και την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων Παλαιστινίων.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει παλαιστινιακό διάλογο για την ενότητα και το μέλλον της Γάζας. «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αμέσως διαπραγματεύσεις για να οριστικοποιηθούν όλα τα ζητήματα», πρόσθεσε ο ίδιος ανώνυμα.

Σε ετοιμότητα ο ισραηλινός στρατός

Σύμφωνα με τους Times of Israel, μετά τις δηλώσεις της Χαμάς και του Τραμπ σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, ο επικεφαλής των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων (IDF) Εγιάλ Ζαμίρ, συναντήθηκε με ανώτερους στρατηγούς για «ειδική αξιολόγηση της κατάστασης υπό το φως των εξελίξεων».

Σε δήλωση του στρατού αναφέρεται ότι «σύμφωνα με εντολή της πολιτικής ηγεσίας», ο Ζαμίρ έδωσε εντολή στους IDF Να προετοιμαστούν «για την εφαρμογή του πρώτου σταδίου των σχεδίων του Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων», χωρίς να διευκρινίζει τι περιλαμβάνει η εντολή.

Η δήλωση φαίνεται επίσης να επιβεβαιώνει τις αναφορές ότι οι πολιτικοί ηγέτες διέταξαν τους IDF να σταματήσουν την επίθεσή του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και να επικεντρωθούν αντίθετα σε αμυντικές επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια των δυνάμεών μας είναι υψίστης σημασίας και όλες οι δυνατότητες των IDF θα διατεθούν στο Νότιο Στρατηγείο για την υπεράσπιση των δυνάμεών μας».

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου τόνισε ότι, δεδομένης της ευαισθησίας της επιχείρησης, οι δυνάμεις πρέπει να επιδείξουν αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Ομοίως, διευκρινίστηκε η ανάγκη για ταχεία αντίδραση προκειμένου να απομακρυνθεί οποιαδήποτε απειλή» συμπληρώνεται στη δήλωση.

Σημειώνεται ακόμα πως το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού και το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan ανέφεραν πως δόθηκε εντολή στον στρατό να σταματήσει την εκστρατεία για την κατάκτηση της Πόλης της Γάζας.

Η διαταγή απαιτεί τη μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τις δυνάμεις στο έδαφος να εκτελούν αυστηρά αμυντικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού.

Ακόμα, το Kan μετέδωσε πως διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ έχει λάβει εντολή να προετοιμάσει την αποστολή μιας αντιπροσωπείας για τη διεξαγωγή συνομιλιών με σκοπό την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση Kan.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας καταρτίζουν κατάλογο Παλαιστινίων κρατουμένων που θα μπορούσαν να απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τους ομήρους, ως μέρος της συμφωνίας, χωρίς ωστόσο το Kan να αναφέρει τον τόπο όπου θα λάβουν χώρα οιν οι διαπραγματεύσεις.

BBC: Σημαντικό βήμα για την ειρήνη στη Γάζα αλλά σε «ομιχλώδες» τοπίο

Για πολύ σημαντικά βήματα, αλλά και «αστερίσκους» που δεν μπορούν να παραβλεφθούν κάνει λόγο το BBC, σε ανάλυσή του για τις εξελίξεις στη Γάζα, μετά την αποδοχή από τη Χαμάς της πρότασης του σχεδίου Τραμπ για απελεύθερωση των ομήρων, τα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου προς το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς, αλλά και την οδηγία του Νετανιάχου προς τον ισραηλινό στρατό να «παγώσει» την εκστρατεία για κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Οπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο, η συμφωνία της Χαμάς να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους -αν και με την επιφύλαξη διαπραγματεύσεων και την εκπλήρωση ορισμένων όρων-, θα προσφέρει πραγματική ελπίδα στις οικογένειες των Ισραηλινών που απεγνωσμένα περιμένουν τέτοιου καλά νέα εδώ και πολύ καιρό.

Υπενθυμίζεται ότι σε δήλωσή της, απαντώντας στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, η οργάνωση συμφώνησε να «απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς κρατούμενους, ζωντανούς και νεκρούς, βάσει του σχεδίου ανταλλαγής που περιέχεται στην πρόταση Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι συνθήκες στο πεδίο».

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει άμεσο τερματισμό των μαχών και απελευθέρωση εντός 72 ωρών όλων των ζωντανών Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς – καθώς και των σορών ομήρων που θεωρούνται νεκροί – ως αντάλλαγμα για εκατοντάδες κρατούμενους Παλαιστίνιους.

Εκτιμάται ότι 48 όμηροι κρατούνται ακόμη στο παλαιστινιακό έδαφος από τη Χαμάς, εκ των οποίων μόνο 20 θεωρούνται ζωντανοί.

Επιπλέον, η αποδοχή από τη Χαμάς ενός άλλου βασικού μέρους του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ, της παράδοσης της διακυβέρνησης της Γάζας σε Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, είναι επίσης πολύ σημαντική, προσθέτει το BBC.

«Αγκάθια»

Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά άλλα σημεία του σχεδίου, προσθέτει το βρετανικό δίκτυο, των οποίων η απουσία από την ανακοίνωση της Χαμάς είναι εξίσου σημαντική. Το πιο αξιοσημείωτο από αυτά είναι η απαίτηση η οργάνωση να καταθέσει τα όπλα της, για το οποίο δεν υπήρξε καμία αναφορά.

Πλέον, η ισραηλινή κυβέρνηση, τονίζει το δημοσίευμα, καλείται να εξετάσει λεπτομερώς τη διατύπωση της δήλωσης της Χαμάς για να διακρίνει την πραγματική πρόθεσή της.

Θα πρέπει, εν ολίγοις, να αποφασίσει αν διακρίνει «πίσω από τις γραμμές» μια γνήσια, καλή τη πίστει, αποδοχή ορισμένων από τα βασικά σημεία της συμφωνίας ή απλώς μια προσπάθεια να κερδηθεί χρόνος και να ξανανοίξουν οι μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις.

Δεδομένου ότι η απάντηση της Χαμάς ήρθε λίγες μόνο ώρες αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε το τελικό του τελεσίγραφο να συμφωνήσει μέχρι το βράδυ της Κυριακής ή να αντιμετωπίσει «όλη την κόλαση», ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αποκλείεται να εκφράσουν σκεπτικισμό.

Ειδικά, δε, τώρα που ο Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τον βομβαρδισμό της Γάζας. «Με βάση τη Δήλωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ», δήλωσε ο Τραμπ λίγο μετά την δημοσίευση της δήλωσης της Χαμάς. «Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τον βομβαρδισμό της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα», είπε.

Οι Ισραηλινοί, επίσης, σίγουρα δεν θα είναι ευχαριστημένοι με την τελευταία παράγραφο της δήλωσής του που ίσως αφήνει να εννοηθεί ότι η Χαμάς θα διατηρήσει ρόλο στις διαπραγματεύσεις για το μακροπρόθεσμο μέλλον της Γάζας.

Η δήλωση της Χαμάς είναι σημαντική, αναμφίβολα, γράφει το BBC. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, άλλωστε, ο Τραμπ έκανε λόγο για μια «μεγάλη μέρα» και ευχαρίστησε μια σειρά από χώρες που, όπως είπε, τον βοήθησαν να συντάξει την πρόταση.

Αλλά υπάρχει ακόμη ένας τεράστιος όγκος λεπτομερειών που πρέπει να διευθετηθούν, προτού η ειρήνη λάβει σάρκα και οστά. Και ο ίδιος ο Τραμπ, καταλήγει το δημοσίευμα, φάνηκε να αναγνωρίζει ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε μια ολοκληρωτική συμφωνία: «Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα», είπε. «Πρέπει να πάρουμε την τελευταία λέξη και να την οριστικοποιήσουμε».

WSJ, Reuters: Γιατί ο διχασμός της Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ μπορεί να τορπιλίσει την ειρήνη στη Γάζα

Κλίμα σύγκρουσης στο εσωτερικό της Χαμάς «βλέπουν» Άραβες διαμεσολαβητές, μετά την κατάθεση του σχεδίου ειρήνευσης του Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Wall Street Journal και το Reuters, η τρομοκρατική οργάνωση ανησυχεί σχετικά με το πώς θα χειριστεί στο ενδεχόμενο συμφωνίας τα ένοπλα μέλη της, τα οποία εκφράζουν αντιρρήσεις τόσο για τον αφοπλισμό της όσο και για τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων.

Η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε πως η Χαμάς παραμένει βαθιά διχασμένη ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσει μετά την πρόταση του Τραμπ.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως η οργάνωση η Χαμάς δεν έχει καταλήξει σε συναίνεση σχετικά με τον αφοπλισμό και τους όρους υπό τους οποίους θα απελευθερώσει τους ομήρους, σύμφωνα με Άραβες αξιωματούχους από χώρες που μεσολαβούν με τη Χαμάς. Αυτές είναι οι δύο πιο σημαντικές απαιτήσεις του σχεδίου του Τραμπ.

Ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, και αρκετοί άλλοι ανώτεροι πολιτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν την αποδοχή της πρότασης, παρά τις σημαντικές επιφυλάξεις, σύμφωνα με Άραβες μεσολαβητές. Ωστόσο, αυτοί οι αξιωματούχοι της Χαμάς, που εδρεύουν εκτός της Γάζας, έχουν περιορισμένη επιρροή στον ένοπλο βραχίονα της οργάνωσης, ο οποίος παραμένει στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Εζεντίν αλ-Χαντάντ, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα μετά την εξόντωση του Γιαχιά και του Μοχάμεντ Σινουάρ από το Ισραήλ, δήλωσε στους μεσολαβητές ότι είναι ανοιχτός σε συμβιβασμούς. Οι μεσολαβητές ανέφεραν ότι ο Χαντάντ είναι διατεθειμένος να παραδώσει τους πυραύλους και άλλα επιθετικά όπλα στην Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Έθνη για αποθήκευση, αλλά επιθυμεί να διατηρήσει τα μικρά όπλα, όπως τα τουφέκια, τα οποία η Χαμάς θεωρεί αμυντικά.

Ωστόσο, οι διοικητές της Χαμάς στη Γάζα φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να επιβάλουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αποστρατιωτικοποίησης στους ένοπλους της οργάνωσης αν αποδεχθούν μια συμφωνία που ισοδυναμεί με παράδοση. Η Χαμάς έχει στρατολογήσει πολλούς νέους άνδρες από την αρχή του πολέμου, οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν τα όπλα τους.

Οι επικριτές του σχεδίου απορρίπτουν την πρόταση ως «72ωρη εκεχειρία» και όχι ως γνήσια ειρηνευτική συμφωνία, αντανακλώντας την έλλειψη εμπιστοσύνης τους προς το Ισραήλ, πρόσθεσε η WSJ.

Εντολή Νετανιάχου για πάγωμα των επιχειρήσεων στη Γάζα μετά το διφορούμενο «ναι» της Χαμάς - «Μεγάλη μέρα» λέει ο Τραμπ

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) από το Ισραήλ να αναστείλει τις επιθέσεις του κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στον απόηχο της απάντησης που έδωσε την Παρασκευή η οργάνωση στο σχέδιο Τραμπ για λήξη των εχθροπραξιών στον παλαιστιανιακό θύλακα.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Χαμάς έδειξε ότι είναι «έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ» και έριξε το βάρος στην κυβέρνηση του Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Είμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, αλλά για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τον Πρόεδρο και την ομάδα του για να τερματίσει τον πόλεμο σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες συνάδουν με το όραμα του Προέδρου Τραμπ».

Η απάντηση της Χαμάς: «Ναι» στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και παράδοση της εξουσίας - «Όχι» στον αφοπλισμό της

Υπενθυμίζεται ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς δήλωσε την Παρασκευή ότι αποδέχεται ορισμένα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης όλων των ομήρων και της παράδοσης της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας - αλλά ότι θα επιδιώξει διαπραγματεύσεις για αρκετούς άλλους όρους του σχεδίου.

H Χαμάς έδωσε την επίσημη απάντησή της στο σχέδιο του Τραμπ, έπειτα από το νέο τελεσίγραφο που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος για αποδοχή ή απόρριψη μέχρι την Κυριακή.

Όπως ανακοίνωσε με δήλωσή της η τρομοκρατική οργάνωση, θα παραδώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, σύμφωνα με όσα προβλέπει η πρόταση του Αμερικανού προέδρου, ήτοι μέσα σε 72 ώρες. Προσθέτει, δε, ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις, μέσω των διαμεσολαβητών, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Η τρομοκρατική οργάνωση αναφέρει επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ανεξάρτητο σχήμα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, «με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και με την υποστήριξη του αραβικού και ισλαμικού κόσμου». «Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ, σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, συνδέονται με μια ενοποιημένη εθνική θέση και με τους σχετικούς διεθνείς νόμους και ψηφίσματα», τονίζει η Χαμάς.

Αυτά, καταλήγει, «θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός συνολικού παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει και θα συμβάλει με υπευθυνότητα». Μιλώντας στο Al Jazeera, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς είπε ότι η παράδοση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα μέσα σε 72 ώρες είναι «θεωρητική και μη ρεαλιστική».

Η τρομοκρατική οργάνωση αναφέρει επίσης ότι είναι έτοιμη «να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα Παλαιστίνιων ανεξάρτητων (τεχνοκρατών) που θα βασίζεται στην παλαιστινιακή συναίνεση και θα έχει την αραβική και ισλαμική υποστήριξη». Το ίδιο στέλεχος της Χαμάς είπε για το σημείο αυτό ότι θέματα σχετικά με το μέλλον της Γάζας θα συζητηθούν εντός του εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος είναι και η Χαμάς. Πρόσθεσε, όμως, ότι η οργάνωση είναι πρόθυμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.

Το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι οι μεσολαβητές του παρέλαβαν την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Η Χαμάς απορρίπτει τον αφοπλισμό της

Ωστόσο, ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε απόψε στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή «κατοχή», προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να συζητηθούν εντός ενός συνολικού εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος θα αποτελεί και η ίδια.

Ο Μαρζούκ είπε ότι η Χαμάς θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.