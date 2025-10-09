Χρηματιστηριακές απάτες με βάση την ΑΙ και τα social media

Τι πιο μαγικό από το εύκολο κέρδος; Τι πιο σημαντικό από την δωρεάν συμβουλή; Τι πιο σπουδαίο από τον αέναο μηχανισμό που «βρέξει - χιονίσει» βγάζει κέρδη; Τι πιο ατυχές από το να μην συμμετέχεις στο πάρτι των αγορών; Τι πιο δυστυχές από το να χάνεις τις ευκαιρίες που παρελαύνουν μπροστά σου; Τι πιο ελκυστικό από το να βλέπεις γνωστά πρόσωπα των αγορών να σε πλησιάζουν για να μοιραστούν τα μυστικά τους μαζί σου; Θα χάσεις και αυτήν την ευκαιρία;

Αυτό είναι το σύμπλεγμα των ερωτημάτων τα οποίο καλούνται να διαχειριστούν οι επενδυτές, στην χρηματιστηριακή τους καθημερινότητα. Γνωρίζουμε ότι ο χώρος των χρηματιστηριακών αγορών, δεν είναι ούτε μοναστήρι, ούτε φιλανθρωπικός σύλλογος. Είναι ένας χώρος συναλλαγών, που έχουν ως πρωτογενές προϊόν το χρήμα, το κέρδος, την υπεραξία. Είναι ένας χώρος που απαιτεί γνώσεις, πληροφόρηση και αυστηρή πειθαρχία. Είναι ένας χώρος που δεν μοιράζει εύκολα κέρδη, αλλά μπορεί να οδηγήσει με ιδιαίτερα εύκολο τρόπο σε μεγάλες ζημίες. Και όπως έχουμε αναφέρει ξανά, η επιτυχής συμμετοχή στα χρηματιστηριακά δρώμενα, αποτελεί μια εντελώς μοναχική και επίπονη διαδρομή. Ωστόσο η δωρεάν συμβουλή, το «μαγικό χαρτάκι» και η επαφή με ένα γκουρού των αγορών, δελεάζει και προκαλεί. Ειδικά όταν υπόσχεται σίγουρα και διαρκή κέρδη.

Όμως εδώ είναι που κρύβεται ακριβώς η απάτη. Προχθές, σχεδόν σε όλα τα social media, όπως το facebook, το Instagram, το tiktok και το WhatsApp, εμφανιζόταν ο Ηλίας Ζαχαράκης CEO της Fast Finance AEΠΕΥ και συχνός αρθρογράφος του Liberal Markets, έτοιμος να μοιραστεί μαζί μας την μετοχή που θα εκτοξευθεί και θα πάει από το 0,61 ευρώ στα 17,1 ευρώ μέσα σε τρεις μήνες. Αλλά και άλλες δωρεάν πληροφορίες μέσω ενός group του WhatsApp. Στην συγκεκριμένη ανάρτηση έβλεπε κανείς τον Ηλία να μιλάει και να αναλύει, την ευκαιρία που προσέφερε δωρεάν.

Η αλήθεια είναι ότι το βιντεάκι που δημιουργήθηκε στην εντέλεια, μέσα από εφαρμογές και τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, θα μπορούσε να ξεγελάσει τον καθένα. Να γίνει απόλυτα πιστευτό, από επενδυτές, αλλά και άσχετους, που έχουν δει και ακούσει τον Ηλία να συμμετέχει σε τηλεοπτικές εκπομπές και σε χρηματιστηριακές παρουσιάσεις. Ίδιο πρόσωπο, ίδιες κινήσεις, ίδια φωνή, ίδιος τρόπος ομιλίας. Βέβαια στο WhatsApp group εμφανιζόταν άλλος διαχειριστής, όπως βλέπουμε και στην ακόλουθη ανάρτηση, η οποία υποσχόταν αποδόσεις της τάξης του +58%. Ωστόσο μπροστά στην υπόσχεση του κέρδους, δεν δίνουν οι πάντες σημασία, σε αυτήν την σημαντική λεπτομέρεια.

Μα θα έχανες την ευκαιρία να πιάσεις την επόμενη μετοχή – πύραυλο πριν απογειωθεί, και μάλιστα μέσω της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής πλατφόρμας της InteractiveBrokers; Δύσκολο για κάποιον αδαή που έχει βαρεθεί να βλέπει τα τρένα των κερδών να περνούν, χωρίς τον ίδιο σαν επιβάτη.

Και αν οι υποψήφιοι επενδυτές – θύματα δεν πείστηκαν από τις αναρτήσεις αυτές, ακολουθεί screenshot από τον διάλογο στο WhatsApp, όπου ένας επενδυτής που ενδιαφέρεται για μετοχές με υψηλές βραχυπρόθεσμες αποδόσεις, δέχεται πρόσκληση από τον Ηλία Ζαχαράκη να συμμετάσχει στην ομάδα του.

Και φυσικά η συμμετοχή στην ομάδα, είναι το πρώτο βήμα για την καταστροφή του επενδυτή – υποψήφιου θύματος. Αφού ο υποτιθέμενος επενδυτικός σύμβουλος, για να μπορέσει να παρέχει τις καλύτερες και κατάλληλες επενδυτικές συμβουλές αρχίζει να ζητάει τα «βασικά στοιχεία» του υποψήφιου θύματος. Τα οποία ξεκινούν από κάποιες «αθώες» πληροφορίες σχετικά την προηγούμενη εμπειρία σε επενδύσεις μετοχών και καταλήγουν πάντα σε «ζουμερές» πληροφορίες και κινήσεις. Όπως είναι τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, οι αντίστοιχοι κωδικοί και οι απαραίτητες μεταφορές χρημάτων.

Και μόλις ο επενδυτής – θύμα αντιληφθεί την απάτη, έχοντας απωλέσει τα χρήματα του, ο υποδυόμενος τον Ηλία Ζαχαράκη, ο αξιόπιστος συνομιλητής του WhatsApp, ο σύμβουλος που δίνει δωρεάν συμβουλές για μετοχές - πυραύλους, αεροπλάνα και απογειώσεις, χάνεται στο σκοτάδι της ανωνυμίας του διαδικτύου.

Είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο αυτό; Είναι μόνο οι Έλληνες επενδυτές που πέφτουν θύματα χρηματιστηριακών απατεώνων; Όχι βέβαια. Το φαινόμενο του λεγόμενου FOMO, δηλαδή του φόβου να μην συμμετάσχει κανείς στο χρηματιστηριακό πάρτι διαρκείας, είναι παγκόσμιο. Και μάλιστα με ένα πιο προσεκτικό ψάξιμο στα διαδίκτυο βρίσκουμε ανάλογες απάτες.

Ο James Altucher διάσημος από τα τεχνολογικά podcast του για την Tεχνητή Nοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα θέλει να μας δώσει συμβουλές για αποδόσεις της τάξης του 10.000%.

O Scott Galloway διάσημος podcaster και συγγραφέας των βιβλίων, «The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google» και «The Algebra of Wealth» που υπόσχονται την συνταγή προς την οικονομική ελευθερία, ετοιμάζεται να μοιραστεί μαζί μας την επόμενη Nvidia.

To πελατολόγιο στο οποίο απευθύνονται οι χρηματιστηριακοί απατεώνες που κάνουν χρήση της Tεχνητής Nοημοσύνης και των social media, είναι τεράστιο. Οπότε χρησιμοποιούν πολλά και διαφορετικά προφίλ «επενδυτικών γκουρού» για να δελεάσουν όλες τις επενδυτικές κοινότητες.

Έτσι τους παρακολουθούμε να κάνουν χρήση του κλασσικού σοφού Ray Dalio της Bridgewater Associates, o οποίος είναι έτοιμος να μας δώσει την επόμενη χρηματιστηριακή ευκαιρία τώρα που διαθέτει ρευστότητα, μετά τις πωλήσεις των μετοχών της Nvidia, της Microsoft και της Apple. Ποιος μπορεί άλλωστε να αντισταθεί στις συστάσεις του Ray Dalio;

Και φυσικά απευθύνονται και στις νεότερες ηλικίες επενδυτών οι οποίοι ακολουθούν «εναλλακτικούς» επενδυτικούς συμβούλους, όπως είναι για παράδειγμα ο Ross Cameron. Ο Ross χρησιμοποιεί το δικό του σύστημα βραχυχρόνιων συναλλαγών, γνωστό ως Warrior Trading. Και είναι έτοιμος να δώσει 200 δωρεάν συνδρομές στο group των ακολούθων του, όπως βλέπουμε στο ακόλουθο screenshot.