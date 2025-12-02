Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου, με την προσοχή στη Μόσχα - Κάτω από τα 28 ευρώ το ευρωπαϊκό φυσικό άεριο

Ήπιες μεταβολέΉπιες μεταβολές καταγράφουν για την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, με τους επενδυτές του «μαύρου χρυσού» να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις κρίσιμες διαβουλεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μετά από τις 09:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του Brent -παράδοσης Φεβρουαρίου- ήταν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 6319 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα futures του αμερικανικού αργού -παράδοσης Ιανουαρίου- ανέβαιναν 0,13% στα 59,40 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα futures του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Ιανουαρίου- έχαναν 0,91% στα 27,98 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το απόγευμα θα γίνει η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Κρεμλίνο σχετικά με τις προτάσεις των ΗΠΑ προς τη Μόσχα για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Στο επίκεντρο της προσοχής θα βρεθεί το κατά πόσο οι συζητήσεις μπορούν να αποφέρουν χαλάρωση των ενεργειακών κυρώσεων της Δύσης προς τη Ρωσία, σενάριο που μπορεί να μεγαλώσει την προσφορά πετρελαίου και να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση.

Μένοντας στα γεωπολιτικά, με ενδιαφέρον καταγράφονται οι εξελίξεις γύρω από τη Βενεζουέλα και τις απειλές που έχει πραγματοποιήσει ο Τραμπ για τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Σημειώνεται πως το Καρακάς έχει ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Τέλος, οι επενδυτές αποτιμούν και τις τελευταίες ανακοινώσεις του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων του. Την Κυριακή ο OPEC+ επιβεβαίωσε μια μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Δεκέμβριο και πρόσθεσε πως θα διατηρήσει την παραγωγή του «μαύρου χρυσού» σταθερή για το πρώτο τρίμηνο του 2026, κάτι που αναλυτές καταγράφουν ως υποστηρικτικό για τις ενεργειακές τιμές.