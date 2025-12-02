Βενεζουέλα: Στερεύει ο χρόνος για τον Μαδούρο, τονίζουν οι ΗΠΑ - Τι ειπώθηκε στη συνομιλία με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξαντλεί τις επιλογές του για να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει τη χώρα του υπό την εγγύηση ασφαλούς διέλευσης από τις ΗΠΑ, μετά από μια σύντομη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα, κατά την οποία ο Τραμπ αρνήθηκε μια σειρά αιτημάτων του Βενεζουελάνου ηγέτη, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος που μίλησανμ στο Reuters.

Η τηλεφωνική συνομιλία, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου, έλαβε χώρα μετά από μήνες αυξανόμενης πίεσης των ΗΠΑ προς τη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική, επαναλαμβανόμενων απειλών από τον Τραμπ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ξηρά και του χαρακτηρισμού του καρτέλ Cartel de los Soles ως ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ο Μαδούρο και η κυβέρνησή του έχουν πάντα αρνηθεί όλες τις ποινικές κατηγορίες και ισχυρίζονται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος για να αποκτήσουν τον έλεγχο των τεράστιων φυσικών πόρων της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου.

Ο Μαδούρο είπε στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας ότι ήταν πρόθυμος να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα, υπό την προϋπόθεση ότι θα του χορηγηθεί πλήρης νομική αμνηστία, συμπεριλαμβανομένης της άρσης όλων των αμερικανικών κυρώσεων και του τερματισμού μιας σημαντικής υπόθεσης που αντιμετωπίζει ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ζήτησε επίσης την άρση των κυρώσεων για περισσότερους από 100 αξιωματούχους της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, πολλοί από τους οποίους κατηγορούνται από τις ΗΠΑ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακίνηση ναρκωτικών ή διαφθορά.

Ο Μαδούρο ζήτησε από την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ να ηγηθεί μιας προσωρινής κυβέρνησης εν όψει των νέων εκλογών.

Ο Τραμπ απέρριψε τα περισσότερα από τα αιτήματά του κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, η οποία διήρκεσε λιγότερο από 15 λεπτά, αλλά είπε στον Μαδούρο ότι είχε μια εβδομάδα για να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα με προορισμό της επιλογής του μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του.

Η προθεσμία για την ασφαλή έξοδο έληξε την Παρασκευή, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να δηλώσει το Σάββατο ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας ήταν κλειστός.

Η εφημερίδα Miami Herald είχε προηγουμένως δημοσιεύσει αρκετές λεπτομέρειες της τηλεφωνικής συνομιλίας..

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι είχε μιλήσει με τον Μαδούρο, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες, ενώ το υπουργείο Πληροφοριών της Βενεζουέλας, το οποίο χειρίζεται όλες τις ερωτήσεις του Τύπου για λογαριασμό της κυβέρνησης, δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει τον Μαδούρο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας. Ο Μαδούρο διεκδίκησε την επανεκλογή του πέρυσι σε εθνικές εκλογές που οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές κυβερνήσεις χαρακτήρισαν ως ψεύτικες και στις οποίες, σύμφωνα με ανεξάρτητους παρατηρητές, η αντιπολίτευση κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία.

Μιλώντας στους διαδηλωτές, ο Μαδούρο ορκίστηκε τη Δευτέρα «απόλυτη πίστη» στον λαό της Βενεζουέλας.

Δεν είναι σαφές εάν ο Μαδούρο μπορεί ακόμα να υποβάλει νέα πρόταση που να περιλαμβάνει ασφαλή διέλευση. Ο Τραμπ πραγματοποίησε συνομιλίες τη Δευτέρα με κορυφαίους συμβούλους για να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, την εκστρατεία πίεσης κατά της Βενεζουέλας, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Μια πηγή με έδρα την Ουάσινγκτον, η οποία ενημερώθηκε για τις εσωτερικές συζητήσεις της κυβέρνησης Τραμπ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματευτικής εξόδου για τον Μαδούρο, αλλά τόνισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες και ότι σημαντικές λεπτομέρειες παραμένουν ανεπίλυτες.

Οι ΗΠΑ αύξησαν την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια και προσφέρουν αμοιβές 25 εκατομμυρίων δολαρίων για άλλους υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών Ντιόσνταδο Καμπέλο, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί στις ΗΠΑ για φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών, μεταξύ άλλων εγκλημάτων. Όλοι έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.

Η κυβέρνηση Μαδούρο ζήτησε άλλη μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, σύμφωνα με τις τρεις πηγές.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο

Σημειώνεται ακόμα πως τη Δευτέρα η η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε το αμερικανικό επαναληπτικό πλήγμα τον Σεπτέμβριο στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Βενεζουέλας εναντίον ταχύπλοου το οποίο, κατά την Ουάσιγκτον, μετέφερε ναρκωτικά, διατάχθηκε από τον ναύαρχο Φρανκ Μπράντλεϊ.

Ο ναύαρχος είχε νομικά πλήρως το «δικαίωμα» να πάρει την απόφαση αυτή, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.

Η Washington Post ανέφερε την Παρασκευή ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε, πριν από το πλήγμα του Σεπτεμβρίου, να εξοντωθούν όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος, γεγονός που οδήγησε τους στρατιωτικούς να το πλήξουν για δεύτερη φορά, προκειμένου να αποτελειώσουν δυο επιζήσαντες που είχαν απομείνει στο φλεγόμενο πλεούμενο.

«Η διαταγή ήταν να σκοτώσουμε τους πάντες», εξήγησε πηγή της εφημερίδας.

Προχθές Κυριακή ο Τραμπ είπε πως σκόπευε να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές, τονίζοντας πως «δεν θα το ήθελα αυτό». Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, υπερασπίστηκε τον υπουργό του: «Ο Πιτ είπε ότι δεν έδωσε τέτοια διαταγή και τον πιστεύω», επέμεινε.