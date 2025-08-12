Στάση αναμονής για τον χρυσό την Τρίτη, πριν τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Οριακές διακυμάνσεις παρουσιάζει ο χρυσός την Τρίτη, με την προσοχή για το πολύτιμο μέταλλο να βρίσκεται εν αναμονή των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Μετά τις 08:30 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- έχαναν 0,065 στα 3.402 δολάρια ανά ουγγιά. Η spot τιμή του χρυσού κέρδιζε 0,3% στα 3.353 δολάρια.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το παλλάδιο ενισχυόταν 0,1% στα 1.158 δολάρια και η πλατίνα ανέβαινε 0,2% στα 1.344 δολάρια.

Τα στοιχεία για την πορεία του αμερικανικού πληθωρισμού κατά τον Ιούλιο που θα ανακοινωθούν το μεσημέρι της Τρίτης αναμένεται να δώσουν στις αγορές μια καλύτερη εικόνα για το ποιες πρόκειται να είναι οι κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) από το φθινόπωρο και μετά.

Σε περίπτωση που οι πληθωριστικές πιέσεις αποδειχθούν μεγαλύτερες των εκτιμήσεων, θα ενταθούν οι πιέσεις στην Fed για ταχύτερη χαλάρωση στη νομισματική πολιτική εντός του 2025.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αναμένεται να συνεχίσει να βρίσκεται στο στόχαστρο της κριτικής του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Ο τελευταίος έχει επικρίνει έντονα τις περασμένες εβδομάδες τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια, ζητώντας χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής ώστε να υποχωρήσει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ.



Υπενθυμίζεται πως παραδοσιακά ο χρυσός αντιδρά ανοδικά σε ενδείξεις πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ και καθοδικά όταν υπάρχει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Εξάλλου, η προσοχή για τον χρυσό βρίσκεται ήδη στη συνάντηση που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα την προσεχή Παρασκευή.

Ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης στον πόλεμο που συνεχίζει η Μόσχα εδώ και 3,5 χρόνια στην Ουκρανία θα μπορούσε να επαναφέρει τη διάθεση ρίσκου στους επενδυτές, «τραβώντας» κεφάλαια από το «ασφαλές» επενδυτικό καταφύγιο του χρυσού.