Σημαντικά κέρδη για το πετρέλαιο, με την προσοχή στη ζήτηση από τις ΗΠΑ

Ανοδικές κινήσεις καταγράφουν για τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, με τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ να ευνοούν τις προοπτικές για αυξημένη ζήτηση στον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο.

Μετά από τις 09:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Ιανουαρίου- ανέβαιναν 0,83% στα 64.16 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 0,92% στα 60,31 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα κέρδη έρχονται εν μέσω της αισιοδοξίας για επίλυση του «παγώματος» (shutdown) στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, μετά από τη σχετική ψηφοφορία που έλαβε χώρα στην αμερικανική Γερουσία.

«Η επικείμενη επαναλειτουργία είναι μια ευπρόσδεκτη ώθηση, καθώς αποκαθιστά τους μισθούς 800.000 ομοσπονδιακών υπαλλήλων και επανεκκινεί ζωτικά προγράμματα που θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, τη δραστηριότητα και τις δαπάνες των καταναλωτών», δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής της IG Market, Τόνι Σάικαμορ.

«Αυτό θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση του κλίματος κινδύνου σε όλες τις αγορές» και θα προκαλέσει ανάκαμψη των τιμών του αμερικανικού αργού προς τα 62 δολάρια το βαρέλι, πρόσθεσε.

Brent και αμερικανικό αργό υποχώρησαν περίπου 2% την περασμένη εβδομάδα και σημείωσαν τη δεύτερη εβδομαδιαία πτώση τους, λόγω των φόβων για υπερπροσφορά.

Ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και οι σύμμαχοι (OPEC+), συμφώνησαν να αυξήσουν ελαφρώς την παραγωγή τον Δεκέμβριο, αλλά ανέστειλαν επίσης περαιτέρω αυξήσεις το πρώτο τρίμηνο.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξάνονται επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο όγκος του πετρελαίου που αποθηκεύεται σε πλοία στα ασιατικά ύδατα έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την αυστηροποίηση των δυτικών κυρώσεων που περιόρισαν τις εισαγωγές στην Κίνα και την Ινδία και καθώς η έλλειψη εισαγωγικών ποσοστώσεων περιόρισε τη ζήτηση από ανεξάρτητες κινεζικές εταιρείες διύλισης.