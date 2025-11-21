Σε χαμηλό 1,5 έτους οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, με την προσοχή στη Ρωσία

Κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίο 1,5 έτους (από τον Μάιο του 2024) έπεσαν οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου την Παρασκευή, στον απόηχο των παρασκηνιακών εξελίξεων και των συζητήσεων για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανίας.

Τα συμβόλαια ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ -παράδοσης Δεκεμβρίου- μετά από τις 09:30 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) υποχωρούσαν 2,9% στα 30,25 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ πρόσκαιρα είχαν φτάσει να πέφτουν άνω του 3,1%, «φλερτάροντας» με τα επίπεδα των 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συμφώνησε να εργαστεί για ένα σχέδιο ειρήνης που συντάχθηκε από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, το οποίο περιλαμβάνει την άρση των κυρώσεων της Δύσης προς τη ρωσική ενέργεια.

Ενώ η Μόσχα -πρώην κορυφαίος προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση- καλύπτει πλέον μόνο το 10% των εισαγωγών καυσίμων της, οι πρόσθετες εξαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία στην παγκόσμια αγορά (συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου) θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές.

Επιπλέον, οι τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις για τα τέλη Νοεμβρίου και τις αρχές του επόμενου μήνα δείχνουν επιστροφή των θερμοκρασιών σε επίπεδα κοντά ή πάνω από τα εποχιακά πρότυπα στη βορειοδυτική Ευρώπη, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση θέρμανσης, όπως μετέδωσε το Bloomberg.