Πτώση άνω του 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατεύνασε τις ανησυχίες των αγορών σχετικά με ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 3,2% στα 64,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα του αμερικανικού αργού (WTI) κατά 3,26 στα 60 δολάρια ανά βαρέλι, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν εκτιναχθεί έως τα 66,82 και 62,36 δολάρια αντίστοιχα.

Ο Τραμπ δήλωσε το απόγευμα της Τετάρτης ότι έχει ενημερωθεί πως οι δολοφονίες στο πλαίσιο της καταστολής των πανεθνικών διαδηλώσεων στο Ιράν έχουν μειωθεί και ότι, κατά την εκτίμησή του, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχέδιο για μαζικές εκτελέσεις.

Το Ιράν είναι μέλος του OPEC και σημαντικός παραγωγός αργού πετρελαίου. Οι αγορές παρακολουθούν στενά εάν η κοινωνική αναταραχή στην Ισλαμική Δημοκρατία θα επηρεάσει τις προμήθειες πετρελαίου.

«Οι πιέσεις πώλησης επικράτησαν, καθώς επικράτησαν και προσδοκίες ότι οι ΗΠΑ δεν θα προχωρήσουν σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν», δήλωσε ο Χιρογιούκι Κικουκάβα, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Nissan Securities Investment, θυγατρικής της Nissan Securities.

Πτωτικούς παράγοντες συνιστούν επίσης τα υψηλότερα του αναμενόμενου αποθέματα αργού στις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

«Παρότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί και απρόβλεπτα γεγονότα θα μπορούσαν να διαταράξουν την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, το WTI είναι πιθανό να κινηθεί στο εύρος των 55 έως 65 δολαρίων το βαρέλι στο προσεχές διάστημα», ανέφερε ο Κικουκάβα.

Πρόσθετες πιέσεις στις τιμές άσκησε η άνοδος των αποθεμάτων αμερικανικού αργού και βενζίνης, τα οποία αυξήθηκαν περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).

Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 3,4 εκατομμύρια βαρέλια, στα 422,4 εκατομμύρια βαρέλια, την εβδομάδα που έληξε στις 9 Ιανουαρίου, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για μείωση κατά 1,7 εκατομμύρια βαρέλια.

Ενισχύοντας περαιτέρω το πτωτικό κλίμα, η Βενεζουέλα έχει αρχίσει να αναστρέφει περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου που είχαν επιβληθεί στο πλαίσιο του αμερικανικού εμπάργκο, καθώς οι εξαγωγές αργού επανεκκινούν, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Στο σκέλος της ζήτησης, ο ΟΠΕΚ ανέφερε την Τετάρτη ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί το 2027 με παρόμοιο ρυθμό όπως και φέτος, ενώ δημοσίευσε στοιχεία που δείχνουν σχεδόν ισορροπημένη αγορά προσφοράς και ζήτησης το 2026, σε αντίθεση με άλλες προβλέψεις που κάνουν λόγο για σημαντική υπερπροσφορά.

Την ίδια ώρα, οι εισαγωγές αργού πετρελαίου της Κίνας αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, ενώ οι συνολικές εισαγωγές το 2025 ενισχύθηκαν κατά 4,4%, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Ο ημερήσιος όγκος εισαγωγών αργού κατέγραψε ιστορικά υψηλά τόσο τον Δεκέμβριο όσο και στο σύνολο του 2025.

Ταυτόχρονα, το φυσικό αέριο σημειώνει άνοδο κατά 0,11% στα 32,24 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Νοεμβρίου, λόγω της περιορισμένης προσφοράς LNG και της αύξησης των γεωπολιτικών κινδύνων.