Προς υψηλά 3 μηνών το πετρέλαιο, εν μέσω των ανησυχιών για περιορισμό της προσφοράς

Ανοδικά κινούνται για την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, οδεύοντας προς τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη των τελευταίων τριών μηνών εν μέσω των ανησυχιών στις αγορές για τον περιορισμό της προσφοράς του «μαύρου χρυσού» και καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Μετά τις 09:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Νοεμβρίου- κέρδιζαν 0,23% στα 69,58 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Νοεμβρίου- ανέβαιναν 0,4% στα 65,24 δολάρια ανά βαρέλι

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι εξελίξεις στη Ρωσία, εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων της Ουκρανίας σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές.

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα θα επιβάλει μερική απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ μέχρι το τέλος του έτους και θα παρατείνει την υπάρχουσα απαγόρευση των εξαγωγών βενζίνης.

Σύμφωνα με το Reuters, η μείωση της ικανότητας διύλισης πετρελαίου έχει ωθήσει τη Μόσχα να μειώσει την παραγωγή αργού πετρελαίου. Αρκετές ρωσικές περιοχές αντιμετωπίζουν έλλειψη ορισμένων τύπων καυσίμων.

Η προειδοποίηση του ΝΑΤΟ για αντίδραση σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναερίου χώρου του έχει εντείνει τις εντάσεις από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και έχει αυξήσει τις προοπτικές επιπλέον κυρώσεων κατά της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία είναι μέσα στις τρεις κορυφαίες χώρες εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, με τις τελευταίες εξελίξεις να φέρνουν ανησυχίες για τη διάθεση της προσφοράς στις διεθνείς αγορές.