Προς αρνητικό κλείσιμο εβδομάδας ο χρυσός, με το ενδιαφέρον των αγορών στον Πάουελ

Αρνητικά πρόσημα σημειώνουν για την Παρασκευή και προς το κλείσιμο της εβδομάδας οι τιμές του χρυσού, με όλα τα βλέμματα των επενδυτών βρίσκονται στο Τζάκσον Χολ των ΗΠΑ.

Μετά τις 08:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- έχαναν 0,29% στα 3.372 δολάρια ανά ουγγιά. Σε επίπεδο εβδομάδας κινούνταν προς απώλειες κοντά στο 0,3%.

Η spot τιμή του χρυσού έγραφε πτώση 0,27% και σε επίπεδο εβδομάδας υποχωρούσε 0,4%.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων για την Παρασκευή, το παλλάδιο ήταν ουσιαστικά αμετάβλητο στα 1.116 δολάρια και η πλατίνα έπεφτε 0,6% στα 1.350 δολάρια.

Στο ετήσιο συνέδριο των κεντρικών τραπεζιτών που διοργανώνει η αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) θα μιλήσει στις 17:00 (ώρα Ελλάδας) ο Τζερόμ Πάουελ.

Οι αγορές αναμένουν τα λεγόμενα του κεντρικού τραπεζίτη των ΗΠΑ για την επιτοκιακή πολιτική των ΗΠΑ κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, εν μέσω των σκληρών επιθέσεων που δέχεται από τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Σημειώνεται πως καθώς πλησιάζει η ομιλία του Πάουελ, οι επενδυτές εμφανίζονται λιγότερο σίγουροι για τις μειώσεις των επιτοκίων της Fed.

Οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο ανέρχονται στο 73%, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group, ενώ την Πέμπτη οι αντίστοιχες πιθανότητες ήταν στο 82,4% και την προηγούμενη Παρασκευή ήταν στο 85,4%.