Πώς η Κίνα ωθεί το ασήμι σε νέα υψηλά 

Το 2025 αποδεικνύεται μια χρονιά - ορόσημο για το ασήμι, το πολύτιμο μέταλλο που έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο θεαματικούς νικητές των αγορών. Με άνοδο που ξεπερνά το 150% από τις αρχές του έτους, το ασήμι έχει σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, φτάνοντας κοντά στα 80 δολάρια ανά ουγκιά στα τέλη Δεκεμβρίου. Αυτή η εκρηκτική πορεία δεν είναι τυχαία. Καθώς συνδυάζει γεωπολιτικές εντάσεις, νομισματική χαλάρωση και μια δομική έλλειψη προσφοράς, με αποτέλεσμα η ζήτηση να οδηγεί τις τιμές στα ύψη. Η κεφαλαιοποίηση του ασημιού πλησιάζει πλέον τα $4,5 τρισ.

Η μαζική ζήτηση για το ασήμι, οφείλεται στο γεγονός ότι οι επενδυτές στράφηκαν σε αυτό το «βαρετό» πολύτιμο μέταλλο με το βλέμμα στις γεωπολιτικές εντάσεις και στις ακολουθούμενες νομισματικές πολιτικές.

Η αναζήτηση ενός ασφαλούς καταφυγίου, απέναντι στις παγκόσμιες αβεβαιότητες, οδήγησε τους επενδυτές σε συνεχείς εισροές σε ETFs (αμοιβαία κεφάλαια, που διαπραγματεύονται σαν μετοχές) ασημιού και σε αγορές παράγωγων προϊόντων σε ασήμι.

Παράλληλα οι διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχουν μειώσει το κόστος ευκαιρίας της κατοχής μη «αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων», όπως είναι το ασήμι. Οι αγορές προεξοφλούν περαιτέρω χαλάρωση μέσα στο 2026, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για υποτίμηση του δολαρίου και αύξηση του πληθωρισμού. Με αποτέλεσμα το ασήμι να αποτελεί μαζί με τον χρυσό τη βασική αντιστάθμιση κινδύνου. Αυτό που οι επενδυτές ονομάζουν hedging.

Η μαζική στροφή των επενδυτών προς τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία άρχισαν να τα αντιμετωπίζουν ως εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, εύκολης και άμεσης πρόσβασης, ήταν το πρώτο κλειδί που άνοιξε το συρτάρι της υπερβολικής ζήτησης. Το να αγοράσεις «χάρτινο» χρυσό και ασήμι είναι πλέον εξαιρετικά εύκολο για κάθε επενδυτή. Εξ ίσου εύκολο με την αγορά μιας μετοχής. Παράλληλα το γεγονός ότι τα πολύτιμα μέταλλα «δεν παράγουν κέρδη» και «δεν μοιράζουν μερίσματα», που μέχρι πρότινος απωθούσε τους επενδυτές, έχει πάψει να λειτουργεί αποτρεπτικά. Διότι οι επενδυτές σήμερα αδιαφορούν τόσο για τα κέρδη, όσο και για το μερίσματα των μετοχών και των εταιρειών. Στηρίζονται πλέον μόνο πάνω στις προσδοκίες για υπεραξίες. Και τα πολύτιμα μέταλλα σχεδόν εγγυώνται την παραγωγή υπεραξιών.

Το δεύτερο κλειδί είναι η σταθερή ζήτηση για χρυσό και ασήμι. Χρυσό αγοράζουν σταθερά και μεθοδικά οι κεντρικές τράπεζες για τους δικούς τους διαφορετικούς λόγους. Άλλες κεντρικές τράπεζες ρευστοποιούν αμερικανικά ομόλογα και τα αντικαθιστούν με χρυσό στα αποθεματικά τους. Άλλες αγοράζουν χρυσό στα πλαίσια της στρατηγικής της αποδολαριοποίησης που αναπτύσσουν οι κυβερνήσεις τους. Και άλλες επειδή φοβούνται τον ερχομό μιας γενικευμένης νομισματικής κρίσης, η οποία θα μπορούσε να πλήξει τα συναλλαγματικά τους αποθεματικά.

Η ζήτηση για ασήμι, έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η ζήτηση προέρχεται κυρίως από τη βιομηχανία. Που παραμένει ισχυρή και ανοδική σε τομείς όπως είναι τα ηλιακά πάνελ, τα ηλεκτρονικά, οι ιατρικές εφαρμογές και οι νέες τεχνολογίες οι οποίες καταναλώνουν ολοένα και περισσότερο ασήμι. Η ισχυρή βιομηχανική ζήτηση, εδώ και μια πενταετία βρίσκει απέναντι της, μια δομική έλλειψη προσφοράς. Σύμφωνα με εξειδικευμένους αναλυτές όπως του Silver Institute, τα αποθέματα ασημιού στα μεγάλα χρηματιστήρια του Λονδίνο, της Νέας Υόρκης και της Σαγκάης μειώνονται δραματικά από το 2021. Και μάλιστα τα αποθέματα στη Σαγκάη βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2015.

Και ενώ η αγορά «φυσικού» ασημιού δεν προλαβαίνει πια την εκρηκτική ζήτηση και δημιουργείται ένα χάος με τα αποθέματα να εξαντλούνται, τα premiums να εκτοξεύονται, το «χάρτινο» ασήμι των ETFs και των παραγώγων να χάνει κάθε επαφή με την πραγματικότητα, έρχεται το Πεκίνο να ρίξει μια βόμβα στις ήδη ευάλωτες ισορροπίες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η Κίνα αλλάζει τους κανόνες και κλείνει τη στρόφιγγα, επιβάλλοντας αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές ασημιού. Οι εταιρείες θα χρειάζονται ειδική κυβερνητική άδεια για να εξάγουν ασήμι, και μόνο οι μεγάλοι «παίκτες» με τουλάχιστον 80 τόνους ετήσιας παραγωγής και πιστωτικές τραπεζικές γραμμές ύψους $30 εκατ. θα αδειοδοτούνται σχετικά. Η απόφαση του Πεκίνου αποκλείει πρακτικά τις μικρές και μεσαίες εξαγωγικές εταιρείες. Και με δεδομένο ότι Κίνα ελέγχει το 60%-70% της παγκόσμιας προσφοράς ασημιού, η μείωση των εξαγωγών θα πλήξει την παγκόσμια αγορά και θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της προσφοράς. Είναι προφανές ότι το Πεκίνο, επιχειρεί να εφαρμόσει την ίδια πολιτική που έχει επιβάλει στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Η παγκόσμια παραγωγή ασημιού το 2025 ανήλθε στο 1 δισ. ουγκιές, με τη ζήτηση να βρίσκεται στα 1,2 δισ. ουγκιές. Τα φυσικά αποθέματα βρίσκονται υπό κατάρρευση με τα αποθέματα του COMEX να βρίσκονται στο -70% από το 2020 και των θησαυροφυλακίων του Λονδίνου στο -40%. Και σε ορισμένες περιοχές, τα διαθέσιμα αποθέματα να καλύπτουν μόλις για 30 έως 45 ημέρες τη ζήτηση.

Η εξόρυξη ασημιού παραμένει στάσιμη. Νέα ορυχεία χρειάζονται περισσότερα από 10 χρόνια για να ξεκινήσουν να αποδίδουν, η ποιότητα του μεταλλεύματος πέφτει με το ασήμι να εξορύσσεται κυρίως ως παραπροϊόν χαλκού και ψευδαργύρου, και η ανακύκλωση αδυνατεί να καλύψει το κενό.

Τέλος, το «χάρτινο» ασήμι έχει χάσει την επαφή του με την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τους αναλυτές η αναλογία των «χάρτινων» στοιχείων ασημιού, όπως τα ETFs, τα παράγωγα και τα δικαιώματα προαίρεσης, σε σχέση με το διαθέσιμο φυσικό ασήμι βρίσκεται ανάμεσα στο 250:1 έως και 400:1.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζεται η Αχίλλειος Πτέρνα του ασημιού. Η υψηλή μόχλευση που περιγράψαμε, οδηγεί στην υπόθεση εργασίας ότι αν ακόμη και 1% έως 5% των κατόχων «χάρτινου» ασημιού, ζητήσει «φυσική παράδοση» - κάτι το οποίο δικαιούται -, τότε τα θησαυροφυλάκια των αποθεμάτων μπορεί να αδειάσουν αρκετά γρήγορα.

Επομένως, το 2026 θα είναι για το ασήμι ένα έτος υπερβολών. Με την ανισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά για «φυσικό» ασήμι να διευρύνεται και το «χάρτινο» ασήμι να είναι αποσυνδεδεμένο από την «φυσική» πραγματικότητα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι τις τελευταίες ημέρες η τιμή αγοράς του «φυσικού» ασημιού, είναι κατά +7% υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή αγοράς του «χάρτινου» ασημιού σε παράγωγα που λήγουν σε 12 μήνες.