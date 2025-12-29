Νέο ράλι για τον χαλκό - Πλησιάζει τα 13.000 δολάρια

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου σημείωσαν άνοδο σχεδόν 7%, στα 12.937,90 δολάρια ανά τόνο, αφού νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν φτάσει τα 12.966,25 δολάρια ανά τόνο.

Στο Comex της Νέας Υόρκης, τα futures ενισχύθηκαν κατά 1,2% στα 5,908 δολάρια τη λίβρα μετά από μια άνοδο 5% την Παρασκευή.

Το μέταλλο κατέγραψε κέρδη 15% μέσα στον Δεκέμβριο και παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, παρά τις πολλαπλές διαταραχές, όπως οι σημαντικές απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας ορυχείων, η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ και η πρωτοφανής πίεση στα χυτήρια μετάλλων παγκοσμίως.

Όλα αυτά σημειώνονται εν μέσω προειδοποιήσεων ότι οι τιμές έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα και ότι το κύμα θετικού κλίματος στις αγορές πολύτιμων μετάλλων μπορεί να έχει επεκταθεί και στον χαλκό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει για τους δασμούς στον επεξεργασμένο χαλκό μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, με τις τιμές στις ΗΠΑ να παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με το Λονδίνο. Εκτιμάται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα προχωρήσει στα σχέδιά του, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες χαλκού να αποσταλούν στις ΗΠΑ πριν την επιβολή τυχόν δασμών, μειώνοντας έτσι τα αποθέματα στον υπόλοιπο κόσμο.