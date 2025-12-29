Ο χρυσός υποχωρεί από το ιστορικό υψηλό - Πτώση στα πολύτιμα μέταλλα

Υποχωρεί η τιμή του χρυσού τη Δευτέρα, μετά την άνοδο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς ορισμένοι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποίηση κερδών και το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε ελαφρώς. Ωστόσο, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ συνέχισαν να στηρίζουν τη γενικότερη ελκυστικότητα του χρυσού.

Η τιμή spot του χρυσού μειώνεται κατά 1,35% στα 4.492 δολάρια ανά ουγγιά, αφού την Παρασκευή είχε φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 4.549,71 δολαρίων ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου υποχώρησαν κατά 0,3%, στα 4.536,80 δολάρια ανά ουγγιά.

Η τιμή του χρυσού σημείωσε άνοδο 4,5% την περασμένη εβδομάδα.

Η άνοδος της τιμής του χρυσού έχει τροφοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αυξανόμενη πεποίθηση ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια τον επόμενο χρόνο.

Οι αγορές προβλέπουν ολοένα και περισσότερο έναν ταχύτερο κύκλο χαλάρωσης το 2026, καθώς ο πληθωρισμός δείχνει σημάδια υποχώρησης, ενώ οι προσδοκίες για χαλαρότερη νομισματική πολιτική έχουν επίσης επηρεάσει αρνητικά το δολάριο φέτος, ενισχύοντας περαιτέρω τις τιμές του χρυσού.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει σημειώσει εξαιρετική απόδοση το 2025, με άνοδο άνω του 72% μέχρι στιγμής φέτος.

Οι αναλυτές αποδίδουν την άνοδο σε συνδυασμό παραγόντων, όπως οι επιθετικές αγορές από κεντρικές τράπεζες, οι ισχυρές εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο με χρυσό, η επίμονη γεωπολιτική αστάθεια και η ζήτηση από επενδυτές που αναζητούν αντιστάθμιση έναντι της αστάθειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών και του μακροοικονομικού κινδύνου.

Τη Δευτέρα, ωστόσο, οι τιμές υποχώρησαν από τα ιστορικά υψηλά, καθώς οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν κατέληξαν σε σαφή πρόοδο.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή στο ασήμι υποχωρεί κατά 2,31% στα 75,41 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα έχει πτώση 6,65% στα 2.307 δολάρια ανά ουγγιά και το παλάδιο καταγράφει μεγάλη πτώση 9,92% στα 1.822 δολάρια ανά ουγγιά.