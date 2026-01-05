Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο έφερε εκ νέου στο προσκήνιο έναν από τους πιο πολιτικά φορτισμένους πετρελαϊκούς κλάδους παγκοσμίως, αναγκάζοντας τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν ποιος ελέγχει τις πετρελαιοπηγές της Βενεζουέλας και κατά πόσο μπορούν να αναζωογονηθούν ουσιαστικά μετά από δεκαετίες παρακμής.

«Η Petróleos de Venezuela (PDVSA), η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία, ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής και των αποθεμάτων πετρελαίου», δήλωσε ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates.

Η αμερικανική ενεργειακή εταιρεία Chevron δραστηριοποιείται στη χώρα μέσω δικής της παραγωγής και μέσω κοινοπραξίας με την PDVSA, ενώ ρωσικές και κινεζικές εταιρείες συμμετέχουν επίσης μέσω συνεργασιών, αν και «ο πλειοψηφικός έλεγχος παραμένει στην PDVSA», ανέφερε ο Λίποου.

Όπως αναφέρει το CNBC, η Βενεζουέλα εθνικοποίησε τη βιομηχανία πετρελαίου τη δεκαετία του 1970, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία της PDVSA.

Ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η Repsol και η Eni θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν, δεδομένης της υφιστάμενης παρουσίας τους στη χώρα.

«Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές ποιος έχει τον έλεγχο στη Βενεζουέλα, ενδέχεται να δούμε τις εξαγωγές να σταματούν πλήρως, καθώς οι αγοραστές δεν θα γνωρίζουν σε ποιον να στείλουν τα χρήματα», δήλωσε ο Λίποου.

Η μακροπρόθεσμη σημασία της Βενεζουέλας έγκειται στο είδος του πετρελαίου που παράγει. Το βαρύ και υψηλής περιεκτικότητας σε θείο αργό της χώρας είναι τεχνικά δύσκολο στην εξόρυξη, αλλά ιδιαίτερα περιζήτητο από σύνθετα διυλιστήρια, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν μια νέα κυβέρνηση υπό την ηγεσία της αρχηγού της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο εγκατασταθεί πολύ γρήγορα, οι κυρώσεις θα μπορούσαν να χαλαρώσουν και οι εξαγωγές πετρελαίου να αυξηθούν αρχικά, καθώς θα αξιοποιηθούν τα αποθηκευμένα αποθέματα για την παραγωγή εσόδων, ανέφερε ο Λίποου. Ωστόσο, μια βραχυπρόθεσμη άνοδος θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στις τιμές, σημείωσε ο Μπομπ ΜακΝάλι της Rapidan Energy Group.

Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε προοπτική διατηρήσιμης ανάκαμψης προσκρούει σε σκληρούς φυσικούς περιορισμούς. «Η πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας βρίσκεται σε τόσο κακή κατάσταση που, ακόμη και με αλλαγή κυβέρνησης, είναι απίθανο να σημειωθεί ουσιαστική αύξηση της παραγωγής για χρόνια, καθώς απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την αποκατάσταση των υφιστάμενων υποδομών», σημείωσε.

Αντίστοιχα, η Χελίμα Κροφτ της RBC προειδοποίησε ότι ο δρόμος προς την ανάκαμψη είναι μακρύς, επικαλούμενη την «πολυετή παρακμή υπό τα καθεστώτα Τσάβες και Μαδούρο».

Τι σημαίνει αυτό για την αγορά πετρελαίου παγκοσμίως

Σε κάθε περίπτωση, οι αναλυτές επισήμαναν πως οποιαδήποτε αλλαγή καθεστώτος θα μπορούσε να διαταράξει την εμπορική αλυσίδα που διατηρεί τη ροή του πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Ο σκιώδης στόλος αναφέρεται σε δεξαμενόπλοια που λειτουργούν εκτός των παραδοσιακών συστημάτων ναυτιλίας, ασφάλισης και ρύθμισης για τη μεταφορά αργού πετρελαίου από χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις. Αυτά τα πλοία χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά πετρελαίου από χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Ρωσία και το Ιράν, οι οποίες αντιμετωπίζουν περιορισμούς από τις ΗΠΑ στις εξαγωγές ενέργειας.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο σύμφωνα με έκθεση του OPEC το 2024.

«Η αγορά πετρελαίου τείνει προς την υπερπροσφορά», δήλωσε ο Μπόμπ Μακνάλι της Rapidan Energy Group, χαρακτηρίζοντας τον άμεσο αντίκτυπο «σχεδόν αμελητέο».

«Το πραγματικό ζήτημα είναι αν η πετρελαϊκή βιομηχανία θα καταφέρει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα, να αντιστρέψει δύο δεκαετίες παρακμής και παραμέλησης και να την επαναφέρει σε λειτουργία».

