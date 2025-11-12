Πετρέλαιο: Υποτονικό κλίμα, κάτω από τα 65 δολάρια το Brent - Χαμηλά 8μήνου για το αέριο

Ελαφρά υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη διατηρώντας πάντως το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους από την προηγούμενη συνεδρίαση, ελπίζοντας πως η λήξη του shutdown θα ενισχύσει τη ζήτηση στις ΗΠΑ.

Τα futures του Brent σημειώνουν πτώση 0,34% στα 64,93 δολάρια το βαρέλι, έπειτα από άνοδο 1,7% την Τρίτη, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί 0,38% στα 60,81 δολάρια το βαρέλι, έπειτα από άνοδο 1,5% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, αναμένεται να ψηφίσει το απόγευμα της Τετάρτης ένα νομοσχέδιο, το οποίο έχει ήδη υπογραφεί από τη Γερουσία, που θα αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση των κυβερνητικών οργανισμών έως τις 30 Ιανουαρίου.

Η επαναλειτουργία της κυβέρνησης θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την οικονομική δραστηριότητα, ωθώντας τη ζήτηση για αργό πετρέλαιο, έγραψε σε σημείωμά του ο αναλυτής της αγοράς της IG, Tony Sycamore.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προέβλεψε στην ετήσια έκθεσή του World Energy Outlook την Τετάρτη ότι η ζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται μέχρι το 2050.

Η πρόβλεψη αυτή αποκλίνει από την προηγούμενη εκτίμηση της ΔΟΕ ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα κορυφωθεί αυτή τη δεκαετία, καθώς ο διεθνής οργανισμός απομακρύνθηκε από μια μέθοδο πρόβλεψης βασισμένη σε δεσμεύσεις για το κλίμα και επέστρεψε σε μια μέθοδο που λαμβάνει υπόψη μόνο τις υπάρχουσες πολιτικές.

Το τρέχον σενάριο πολιτικής, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά το 2019, διαπίστωσε ότι η ζήτηση θα αυξηθεί κατά περίπου 13% έως τα μέσα του αιώνα, από τα επίπεδα του 2024.

Σε χαμηλά 8μήνου το αέριο

Το φυσικό αέριο το πρωί της Τετάρτης κινείται ανοδικά 0,68% στα 31,31 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Τα αέριο έχει πάει στα 31 ευρώ ανά μεγαβατώρα, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Μάιο του 2024, καθώς οι σταθερές παραλαβές LNG και οι ισχυρές ροές από τους νορβηγικούς αγωγούς μείωσαν την εποχική μεταβολή, ενώ ο ήπιος και άνεμος καιρός διατήρησε τη ζήτηση σε χαμηλά επίπεδα.

Στη Βόρεια Ασία, οι τιμές του LNG επίσης υποχώρησαν, καθώς οι θερμότερες συνθήκες στην Κίνα περιόρισαν την κατανάλωση, απελευθερώνοντας επιπλέον φορτία για την Ευρώπη.

Οι εισαγωγές LNG στην Ευρώπη αυξήθηκαν σε 101,38 εκατομμύρια τόνους τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, σημειώνοντας αύξηση 16,75 εκατομμυρίων τόνων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εν τω μεταξύ, η παραγωγή αιολικής ενέργειας παραμένει ισχυρή και οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα συνεχίσει να είναι υψηλή. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να επανέλθουν στο φυσιολογικό από την Παρασκευή.

Τα αποθέματα της ΕΕ ανέρχονται σε 82,61%, κάτω από το επίπεδο του περασμένου έτους, αλλά βελτιώνονται, με το έλλειμμα να μειώνεται πιθανώς σε περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες αυτή την εβδομάδα. Ταυτόχρονα, οι νέες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακούς σταθμούς της Ουκρανίας εγείρουν ανησυχίες ότι η Ουκρανία ενδέχεται να εξαρτηθεί περισσότερο από το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο αυτό το χειμώνα.