Πετρέλαιο: Μικρή άνοδος με φόντο το Ουκρανικό - Σταθερά κάτω από τα 28 ευρώ το αέριο

Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας στις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, ενώ το «πάγωμα» στις ειρηνευτικές συνομιλίες μειώνει τις προσδοκίες για μια συμφωνία που θα αποκαταστήσει τη ροή του ρωσικού πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τιμή του Brent καταγράφει άνοδο 0,56% στα 63 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό ανεβαίνει επίσης 0,7% στα 59,36 δολάρια το βαρέλι.

Η Ουκρανία χτύπησε τον πετρελαιαγωγό Druzhba στην κεντρική περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγή της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών την Τετάρτη, στην πέμπτη επίθεση κατά του αγωγού που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Ο διαχειριστής του αγωγού και η ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου δήλωσαν αργότερα ότι οι προμήθειες συνέχιζαν να μεταφέρονται μέσω του αγωγού κανονικά.

«Η εκστρατεία της Ουκρανίας με drones κατά των ρωσικών υποδομών διύλισης έχει μεταβεί σε μια πιο διαρκή και στρατηγικά συντονισμένη φάση», ανέφερε η εταιρεία συμβούλων Kpler σε ερευνητική έκθεση, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις στοχεύουν πλέον τα διυλιστήρια σε επαναλαμβανόμενους κύκλους, με στόχο να εμποδίσουν τη σταθεροποίηση των βασικών περιουσιακών στοιχείων.

«Αυτό έχει οδηγήσει τη ρωσική διυλιστική παραγωγή σε περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, μια μείωση 335.000 βαρελιών την ημέρα σε ετήσια βάση, με τη βενζίνη να πλήττεται περισσότερο και την παραγωγή πετρελαίου να είναι επίσης σημαντικά χαμηλότερη», πρόσθεσε η έκθεση.

Οι προσδοκίες για το τέλος του πολέμου είχαν ασκήσει πίεση στις τιμές, καθώς οι έμποροι ανέμεναν ότι μια συμφωνία θα περιελάμβανε τον τερματισμό των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και θα επέτρεπε την επιστροφή του ρωσικού πετρελαίου σε μια ήδη υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά.

Η Fitch Ratings μείωσε την Πέμπτη τις προβλέψεις της για τις τιμές του πετρελαίου για την περίοδο 2025-2027, ώστε να αντανακλά την υπερπροσφορά στην αγορά και την αύξηση της παραγωγής που αναμένεται να ξεπεράσει τη ζήτηση.

Στα 27,90 το αέριο

Η αποκλιμάκωση της τιμής του φυσικού αερίου συνεχίζεται καθώς το πρωί της Πέμπτης τα futures σημειώνουν πτώση 1% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 27,90 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ούσα στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2024, συνεχίζοντας την πτώση άνω του 7% που σημείωσετον Νοέμβριο.

Οι ρεκόρ εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ συνέβαλαν επίσης στη συγκράτηση των τιμών τόσο στην Ασία όσο και στην Ευρώπη, ενώ οι ροές μέσω του νορβηγικού αγωγού παρέμειναν σταθερές. Εν τω μεταξύ, η ζήτηση LNG στην Ασία ήταν υποτονική και οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν θερμοκρασίες υψηλότερες από το συνηθισμένο σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για θέρμανση θα παραμείνει χαμηλή. Στις 29 Νοεμβρίου, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου της ΕΕ ήταν γεμάτες κατά 75%.