Πετρέλαιο: Κερδοφόρα μπήκε το 2026 - Άνοδος και για το φυσικό αέριο

Τα πλήγματα σε ρωσικούς πετρελαϊκούς σταθμούς και ο αμερικανικός αποκλεισμός στη Βενεζουέλα ώθησε προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου μετά το καταστροφικό 2025.

Τα futures του Brent κινούνται ανοδικά 0,7% στα 61,25 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει επίσης άνοδο 0,7% στα 57,81 δολάρια το βαρέλι.

Η Ουάσιγκτον επέβαλε την Τετάρτη κυρώσεις σε τέσσερις εταιρείες και συνδεδεμένα πετρελαιοφόρα που, όπως ανέφερε, δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός έχει ως στόχο να εμποδίσει τα πετρελαιοφόρα που έχουν υποστεί κυρώσεις να εισέρχονται ή να εξέρχονται από τη Βενεζουέλα και αναγκάζει την κρατική εταιρεία ενέργειας PDVSA να καταφύγει σε ακραίες λύσεις για να αποφύγει το κλείσιμο των μονάδων διύλισης, καθώς αυξάνονται τα αποθέματα υπολειμματικών καυσίμων.

Το Brent και το αμερικανικό αργό κατέγραψαν ετήσιες απώλειες σχεδόν 20% το 2025, τις μεγαλύτερες από το 2020, καθώς οι ανησυχίες για την υπερπροσφορά και τους δασμούς υπερίσχυσαν των γεωπολιτικών κινδύνων. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά απωλειών για το Brent, η μακρύτερη τέτοια σειρά που έχει καταγραφεί.

Τα μέλη του OPEC+ θα συναντηθούν εικονικά στις 4 Ιανουαρίου.

Οι traders αναμένουν ευρέως ότι ο ΟΠΕΚ+ θα συνεχίσει να αναστέλλει τις αυξήσεις της παραγωγής το πρώτο τρίμηνο, δήλωσε η June Goh, ανώτερη αναλύτρια της Sparta Commodities.

«Το 2026 θα είναι ένα σημαντικό έτος για την αξιολόγηση των αποφάσεων του ΟΠΕΚ+ σχετικά με την εξισορρόπηση της προσφοράς», είπε, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα συνεχίσει να δημιουργεί αποθέματα αργού πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο, τα οποία θα αποτελέσουν ένα κατώτατο όριο για τις τιμές του πετρελαίου.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παραγωγή πετρελαίου έφτασε σε ιστορικό υψηλό των 13,87 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας (EIA) την Τετάρτη. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα λόγω της έντονης δραστηριότητας των διυλιστηρίων, ανέφερε η EIA.

Ανεβαίνει το αέριο

Άνοδο 1,7% καταγράφει το πρωί της Παρασκευής το φυσικό αέριο με την τιμή να κυμαίνεται στα 28,66 δολάρια τη μεγαβατώρα.

Οι τιμές παρέμειναν πάνω από τα 28 ευρώ ανά μεγαβατώρα, κοντά στο υψηλότερο επίπεδό τους σε περίπου ένα μήνα, καθώς η ισχυρή παραγωγή αιολικής ενέργειας μείωσε τη ζήτηση από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο.

Παρ' όλα αυτά, το ολλανδικό συμβόλαιο αναφοράς για τον επόμενο μήνα αναμένεται να κλείσει το 2025 περίπου 40% χαμηλότερα, αντανακλώντας την ασθενέστερη ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τις αυξημένες εισαγωγές LNG, ιδίως από τις ΗΠΑ, οι οποίες αναμένεται να σημειώσουν ρεκόρ εξαγωγών προς την Ευρώπη φέτος.