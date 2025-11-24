Πετρέλαιο: Ανακάμπτει με την προσοχή στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Κάτω από τα 30 ευρώ το αέριο

Ανοδικά πρόσημα εμφανίζουν για τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, με τον «μαύρο χρυσό» να προσπαθεί να ανακάμψει μετά από τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας -κοντά στο 3%- και με τους επενδυτές να συνεχίζουν να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μετά από τις 09:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Φεβρουαρίου- κέρδιζαν 0,1% στα 63 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Δεκεμβρίου- υποχωρούσαν 0,89% στα 29,93 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο στην προσοχή των επενδυτών κυριάρχησαν οι διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στη Γενεύη μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας για τη λήξη του πολέμου με τη Ρωσία, στον απόηχο του σχεδίου των 28 σημείων που είχε προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα.

Οι συζητήσεις «καλύπτονται» από έντονο παρασκηνιακό... άρωμα καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σε Ουάσινγκτον, Βρυξέλλες και Μόσχα ώστε να λήξει ο πόλεμος που μαίνεται στην ανατολική Ευρώπη από τον Φεβρουάριο του 2025.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο οι εν λόγω επαφές μπορούν να επιφέρουν χαλάρωση των ενεργειακών κυρώσεων από τη Δύση προς τη Ρωσία, με την τελευταία να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο μετά από τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ έχει δηλώσει πως η Ουκρανία θα πρέπει να απαντήσει στο σχέδιο για ειρήνευση μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, επομένως η τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται να είναι «γεμάτη» ως προς την αντίδραση των τιμών του πετρελαίου για το Ουκρανικό.

Εξάλλου, το ενδιαφέρον των επενδυτών βρίσκεται και στα όσα θα ανακοινώσει στις 10 Δεκεμβρίου η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική της πολιτικής.

Οι αποφάσεις για τα επιτόκια αναμένεται να επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα τα επίπεδα της ενεργειακής ζήτησης στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Κάτω από τα 30 ευρώ το φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο έπεσε κάτω από τα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024 εν μέσω συζητήσεων για ένα πιθανό τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οποιαδήποτε πρόοδος προς την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και τις τιμές. Η Ρωσία έχει πάψει να είναι ο κορυφαίος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτει πλέον περίπου το 10% των εισαγωγών καυσίμων της.

Οι τιμές του φυσικού αερίου εξακολουθούν πάντως να είναι υψηλότερες από ό,τι πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022, όταν η ραγδαία άνοδος των μελλοντικών συμβολαίων προκάλεσε κρίση στο κόστος διαβίωσης σε ολόκληρη την ήπειρο.