Το OPEC+ πιθανότατα θα αφήσει αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής πετρελαίου για το πρώτο τρίμηνο του 2026 στις συναντήσεις της Κυριακής, δήλωσαν το Σάββατο τρεις αντιπρόσωποι της ομάδας, μετριάζοντας την πίεση για ανάκτηση μεριδίου αγοράς εν μέσω φόβων για μια επικείμενη υπερπροσφορά.

Η συνεδρίαση του OPEC+, που παράγει το μισό πετρέλαιο παγκοσμίως, πραγματοποιείται τη στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου δέχονται επίσης πιέσεις εξαιτίας της προοπτικής μιας ειρηνευτικής συμφωνίας Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Brent LCOc1 έκλεισε την Παρασκευή κοντά στα 63 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 15% από την αρχή του έτους.

Την Κυριακή, οκτώ χώρες του OPEC+ αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητη την πολιτική παύσης των αυξήσεων στην παραγωγή πετρελαίου για το πρώτο τρίμηνο του 2026, δήλωσαν οι τρεις αντιπρόσωποι, μετά και από παρόμοιες δηλώσεις άλλων μέσα στην εβδομάδα. Την παύση αυτή την είχαν συμφωνήσει στην προηγούμενη συνάντησή τους, στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο OPEC+, που περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και συμμάχους με επικεφαλής τη Ρωσία, παράγει περίπου το μισό πετρέλαιο παγκοσμίως και συζητά εδώ και χρόνια τα στοιχεία παραγωγικής ικανότητας βάσει των οποίων καθορίζονται οι στόχοι παραγωγής των μελών.

Σε ξεχωριστή συνάντηση την Κυριακή, το πλήρες σχήμα του OPEC+ αναμένεται να συμφωνήσει σε έναν μηχανισμό αξιολόγησης της μέγιστης παραγωγικής ικανότητας των μελών, ανέφεραν πηγές στο Reuters αυτήν την εβδομάδα. Ο OPEC είχε δηλώσει τον Μάιο ότι αυτή η αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για τις βάσεις παραγωγής του 2027.

Μια σειρά διαδικτυακών συναντήσεων έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 13:00 GMT την Κυριακή. Οι υπουργοί του OPEC+ αναμένεται επίσης να μην κάνουν καμία αλλαγή στους συνολικούς στόχους παραγωγής της ομάδας για το 2026, ανέφεραν άλλες πηγές αυτή την εβδομάδα.

Ο OPEC+ περιόριζε τις προμήθειες για χρόνια μέχρι τον Απρίλιο, όταν τα οκτώ μέλη άρχισαν να αυξάνουν την παραγωγή προκειμένου να ανακτήσουν μερίδιο αγοράς. Οι περικοπές είχαν κορυφωθεί τον Μάρτιο, φτάνοντας συνολικά τα 5,85 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα - σχεδόν 6% της παγκόσμιας παραγωγής.

Οι οκτώ χώρες - Σαουδική Αραβία, Ρωσία, ΗΑΕ, Καζακστάν, Κουβέιτ, Ιράκ, Αλγερία και Ομάν - έχουν αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο.