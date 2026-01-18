ΣΥΡΙΖΑ και δικτατορίες: Όταν ο Αλέξης έψαχνε λεφτά στο «τρίγωνο της τυραννίας»

Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία, αλλά με τα κοσμογονικά γεγονότα στη Βενεζουέλα και στο Ιράν ήλθε και η επιβεβαίωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να πάρει σαφή θέση για τα πιο απάνθρωπα καθεστώτα του πλανήτη, γιατί σ’ αυτά κατέφυγε στην προσπάθειά του να… σχίσει τα μνημόνια. Και έτρεχαν από τη Μόσχα στο Καράκας και από το Καράκας στην Τεχεράνη! Όπως αποδείχθηκε, το «τρίγωνο της τυραννίας» ήταν το δικό τους… Τρίγωνο των Βερμούδων.

Μέσα σε ένα διαρκές αντι-ιμπεριαλιστικό και αντι-καπιταλιστικό παραλήρημα και ευρισκόμενοι σε συνεχή αντιπαλότητα με τον δυτικό ελεύθερο κόσμο, συστηματικά στάθηκαν στο πλευρό όλων των αυταρχικών και δικτατορικών καθεστώτων.

Λογικό αφού θα έφερναν ρούβλια από τη Ρωσία, πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, επενδύσεις από το Ιράν.

Στην περίπτωση της Ρωσίας, πολέμησαν με φανατισμό τις ευρωπαϊκές κυρώσεις μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014. Είχαν στο πλευρό τους και τον συνεταίρο τους Πάνο Καμμένο, αφού τα άκρα πάντα συναντιούνται.

Και όταν η Ρωσία, οκτώ χρόνια μετά, εισέβαλε στην Ουκρανία, καταδίκαζαν – για τα μάτια του κόσμου - την εισβολή, αλλά δεν σταμάτησαν να υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να πειστεί δια της… διπλωματικής οδού.

Έφτασε μάλιστα ο κ. Τσίπρας να πει ότι παρά την βοήθεια με χρήματα και όπλα στην Ουκρανία, κερδισμένος βγήκε ο Πούτιν! Ο οποίος, σημειωτέον, δεν έχει πει λέξη για την Βενεζουέλα και το Ιράν.

Μετά, είχαμε την Βενεζουέλα. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και των σχέσεών του με τον τσαβισμό και τον Μαδούρο είναι γνωστή. Συστηματικά αδιαφόρησαν για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και ακόμη και σήμερα όταν αναφέρονται στον Μαδούρο μιλάνε για «νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο», ενώ όλες οι δημοκρατικές χώρες ουδέποτε αναγνώρισαν τις νοθευμένες εκλογές του Ιουλίου 2024.

Με αποτέλεσμα να κρυφτούν πίσω από την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, ενώ επί χρόνια αντιμετώπιζαν με αδιαφορία το γεγονός ότι στη Βενεζουέλα συστηματικά παραβιαζόταν το Διεθνές Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Διεθνούς Δικαίου.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχαν πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα

Αυτές τις μέρες, στη Βενεζουέλα έχει αρχίσει – με το σταγονόμετρο, βέβαια - η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, δημοσιογράφων και ακτιβιστών.

Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει να χαιρετίσει το γεγονός. Λογικό, αφού γι’ αυτούς ΔΕΝ υπήρχαν πολιτικοί κρατούμενοι – άρα για τι πράγμα να πανηγυρίσουν; Πώς να παραδεχτούν ότι η «μπολιβαριανή λαϊκή τσαβική επανάσταση», τον δρόμο της οποίας «αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσουν όλοι οι λαοί» (όπως μας έλεγε ο Τσίπρας), έριχνε στα μπουντρούμια και βασάνιζε όποιον διαφωνούσε μαζί της;

Τώρα τα θυμήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα – αλλά για να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα του Μαδούρο!

Και μέσα σ’ αυτό το πολύ δυσχερές για τον ΣΥΡΙΖΑ διεθνές περιβάλλον, ήλθε και το Ιράν.

Ε, είπαμε, τώρα θα ξεσπαθώσουν. Τι στο καλό, αριστεροί είναι, δεν μπορεί να μην θέλουν να νικήσει ο ιρανικός λαός στον αγώνα του κατά της θεοκρατίας!

Αλλά όχι! Για άλλη μια φορά έσπευσαν μεν να καταδικάσουν «την αιματηρή καταστολή και τις δολοφονικές επιθέσεις του θεοκρατικού καθεστώτος απέναντι στους διαδηλωτές και τις διαδηλώτριες που συνεχίζουν ηρωικά τον αγώνα τους για δικαιώματα και ελευθερίες», αλλά δήλωσαν ότι «ο ίδιος ο λαός του Ιράν πρέπει να ορίσει το μέλλον του».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ (12 Ιανουαρίου), «είμαστε απόλυτα αντίθετοι σε κάθε σκέψη για στρατιωτική επέμβαση. Ο ιρανικός λαός έχει ανάγκη τη διεθνή αλληλεγγύη και την πολιτική πίεση της διεθνούς κοινότητας και των διεθνών οργανισμών και όχι αυτόκλητους υπερασπιστές, που θέλουν να προωθήσουν τα δικά τους ιμπεριαλιστικά συμφέροντα με πολεμικές επιχειρήσεις που θα έχουν καταστροφικές συνέπειες στην περιοχή. Ο ίδιος ο λαός του Ιράν πρέπει να ορίσει το μέλλον του και όχι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ»!

Ουδείς αρέσκεται στις ξένες στρατιωτικές επεμβάσεις, αλλά είναι σαφές πως το μόνο που ενδιαφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να επιτεθεί στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ.

Διότι είναι προφανές πως ο ιρανικός λαός πληρώνει ακριβά την εξέγερσή του, με χιλιάδες νεκρούς και οι μουλάδες δεν καταλαβαίνουν από «διεθνή αλληλεγγύη» και «πολιτικές πιέσεις».

Μπορεί ο λαός να νικήσει μόνος του το Πολιτικό Ισλάμ στο Ιράν;

Εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν, βέβαια, πολύ καλά ότι οι διαβόητοι «Φρουροί της Επανάστασης» έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τους άοπλους Ιρανούς που έχουν ξεχυθεί στους δρόμους κατά του θεοκρατικού καθεστώτος. Οπότε πώς θα ορίσουν το μέλλον τους; Πεθαίνοντας; Στη λογική «ας τα βρουν μεταξύ τους»;

Το Πολιτικό Ισλάμ έχει βρει την πιο σκληρή του έκφραση στο λεγόμενο «Επαναστατικό Πολιτικό Ισλάμ», που αποβλέπει στην επιβολή της θρησκείας και του δόγματος του Ισλάμ ως υπέρτατης εξουσίας στο Ιράν, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τάσεις επεκτατισμού και σε άλλες μουσουλμανικές χώρες.

Γενικά, το Πολιτικό Ισλάμ, στοχεύει στην επέκταση και κυριαρχία των θρησκευτικών πεποιθήσεων στην πολιτική ζωή. Λειτουργεί περισσότερο ως ρυθμιστής της πολιτικής ζωής, παρά ως θρησκευτική πίστη. Στην ουσία συνιστά έναν θρησκευτικό εθνικισμό.

Το Πολιτικό Ισλάμ πρεσβεύει τον πανισλαμισμό και υποστηρίζει την ένωση των μουσουλμανικών κρατών εναντίον κάθε ιδέας με την οποία το Ισλάμ διαφωνεί. Στο στόχαστρο μπαίνουν βέβαια οι δυτικές αξίες, τις οποίες ταυτίζουν με την παρακμή των δυτικών πρώην αποικιοκρατών.

Ωστόσο, κάποιες ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις (ανάμεσά τους και ο ΣΥΡΙΖΑ) φθάνουν στο σημείο να δικαιολογούν το Πολιτικό Ισλάμ, αναζητώντας τις ρίζες του στον αντιαποικιακό αγώνα. Πολλές φορές οι δυνάμεις αυτές εκθειάζουν το Πολιτικό Ισλάμ, ως κάτι το ριζοσπαστικό και επαναστατικό.

Με χίλιες κατά μέσο όρο εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού τον χρόνο, συστηματική βία κατά γυναικών, σύγκρουση με κάθε δημοκρατική χώρα και συστηματική ενίσχυση της τρομοκρατίας της Χαμάς και της Χεζμπολάχ στη μάχη για την εξαφάνιση του Ισραήλ, οι μουλάδες αδιαφορούν για τις ισχυρές δυτικές κυρώσεις και πέταξαν έξω από τη χώρα τους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Διότι θέλουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα για να εξολοθρεύσουν όλους τους διακηρυγμένους εχθρούς τους – και πάνω απ’ όλα το Ισραήλ.

Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα της λογικής «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου» - προφανώς όσο αιμοσταγής κι’ αν είναι.

Κίνημα Ειρήνης κατά πυρηνικού ολέθρου

Γι’ αυτό και στον πόλεμο των 12 ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε σε ανάρτησή του:

«Η απόφαση των ΗΠΑ να συνταχθούν με το Ισραήλ και να επιτεθούν στο Ιράν, καταλύει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, δυναμιτίζει την περιφερειακή ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και φέρνει την ανθρωπότητα πιο κοντά στον πυρηνικό εφιάλτη, του Γ' Παγκόσμιου Πολέμου. Σήμερα, που η ανθρωπότητα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, απαιτείται ένα νέο, παγκόσμιο κίνημα ειρήνης για την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και του ΟΗΕ, κόντρα στο δίκαιο του ισχυρού και στις αναθεωρητικές δυνάμεις».

Παρόμοια ήταν και η δήλωση του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών: «Η επίθεση των ΗΠΑ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν έχει αυξήσει στον μέγιστο βαθμό τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης και της αποσταθεροποίησης που ξεκίνησε από το Ισραήλ», αναφερόταν μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση. Προσθέτοντας ότι «η μόνη λύση στη διαμάχη για τα πυρηνικά του Ιράν είναι η διπλωματία»…

Στο ίδιο μήκος κύματος και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών: «Η ανεύθυνη απόφαση για την πραγματοποίηση πυραυλικών και βομβαρδιστικών επιθέσεων στο έδαφος ενός κυρίαρχου κράτους, ανεξάρτητα από τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν, παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο. Ζητούμε τον τερματισμό της επιθετικότητας και την αύξηση των προσπαθειών για τη δημιουργία συνθηκών για την επιστροφή της κατάστασης σε μια πολιτική και διπλωματική οδό».

Αυτά τα περί Διεθνούς Δικαίου και της διπλωματίας τα είπε η Ρωσία, που τέσσερα χρόνια τώρα σκοτώνει κόσμο στην Ουκρανία, εντάξει;

Η συμμαχία Μόσχας, Τεχεράνης, Καράκας, Άγκυρας

Θυμίζω ότι πριν από έναν ακριβώς χρόνο ο Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν, υπέγραψαν 20ετή συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης που περιλαμβάνει στενότερη αμυντική συνεργασία.

Θυμίζω επίσης ότι τον Νοέμβριο του 2021, κατά την επίσκεψη στην Τεχεράνη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, Ιράν και Τουρκία ανακοίνωσαν πως οι δύο χώρες θέλουν να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους.

Θυμίζω επιπλέον ότι στις 27 Ιουνίου 2015 ο Μαδούρο (που δεν έχανε ευκαιρία να στέλνει τους χαιρετισμούς και τα συγχαρητήριά του στον κ. Τσίπρα), έφθασε στο σημείο να προχωρήσει σε συμφωνία με το Ιράν για γραμμή πιστώσεων 500 εκ. δολαρίων, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια βελτίωσης του εφοδιασμού σε αγαθά πρώτης ανάγκης.

Αλλά κατά τον ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί οι εγκληματίες που βασανίζουν τους λαούς τους και θέλουν να μας ρίξουν τις πυρηνικές βόμβες στο κεφάλι, μπορούν να αντιμετωπιστούν με ένα… παγκόσμιο κίνημα ειρήνης! Απέφυγαν, βέβαια, να στείλουν καμιά φλοτίλα στο Ιράν! Γιατί ήξεραν πως, ό,τι κι’ αν συνέβαινε, από το Ισραήλ θα επέστρεφαν, ενώ οι μουλάδες θα τους περίμεναν με το σχοινί στο χέρι για να τους κρεμάσουν.

Βενεζουέλα, Ιράν και Ρωσία (από κοντά πάντα και η Τουρκία) αποτελούσαν ιστορικά το τρίγωνο της τυραννίας με το οποίο επέλεξε να συνεργαστεί και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Οι σχέσεις μεταξύ των τριών αυτών αυταρχικών καθεστώτων ενισχύθηκαν σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια, σχεδόν παράλληλα με την ενίσχυση των δεσμών του ΣΥΡΙΖΑ μαζί τους.

Εξ ου και τα ταξίδια και στις τρεις χώρες, εξ ου και η αναζήτηση βοήθειας και από τις τρεις χώρες, εξ ου και οι πολύ προσεκτικές ανακοινώσεις που εξέδιδε και συνεχίζει να εκδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ – ακόμη και όταν όλος ο ελεύθερος κόσμος καταγγέλλει τις πιο φριχτές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συνεργασία προς ενίσχυση των τρομοκρατών

Οι τρεις χώρες (από κοντά και η Τουρκία) πρόσφεραν βοήθεια η μία στην άλλη (πετρέλαιο, είδη διατροφής, ανταλλαγή επισκέψεων, δεκάδες διπλωματικές αποστολές, υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας (μόνο επί Τσάβες Βενεζουέλα και Ιράν υπέγραψαν τριακόσιες σημαντικές συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας, ενώ επίσης επί Τσάβες οι επενδύσεις και τα δάνεια του Ιράν στη Βενεζουέλα έφθασαν τα 15 δισ. δολάρια) από κοινού προώθηση της «αντιιμπεριαλιστικής ατζέντας», χρηματοδότηση αριστερών και σοσιαλαριστερών κομμάτων στην Ευρώπη).

Και όλα αυτά συνέβαιναν αν και ήταν γνωστό ότι η Τεχεράνη ενίσχυε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, καθώς και το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Άλλωστε ήταν πάντα γνωστό ότι το Ιράν χρησιμοποίησε τον χρυσό της Βενεζουέλας για την χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ. Ο χρυσός μεταφερόταν με ειδικές πτήσεις από την Βενεζουέλα στο Ιράν και διοχετευόταν στη Χεζμπολάχ.

Σε αντάλλαγμα, στη Βενεζουέλα είχε εγκατασταθεί η ειδική μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης αρμόδια για κατασκοπεία, ανταλλαγή πληροφοριών και ανάπτυξη ασύμμετρων πολεμικών επιχειρήσεων.

Από αυτό το τρίγωνο της συστηματικής παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της διεθνούς νομιμότητας γενικά θέλησε να επωφεληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για να υπερασπιστούν το Ιράν, υπερασπίστηκαν τους… εφοπλιστές

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τον Μάιο του 2022, αισθάνθηκε την ανάγκη να επιτεθεί στην κυβέρνηση με αφορμή την κατάληψη πλοίων ελληνικής σημαίας από Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης, επειδή ένα μήνα νωρίτερα, η Ελλάδα είχε ανταποκριθεί θετικά σε αίτημα δικαστικής συνδρομής των δικαστικών Αρχών των ΗΠΑ, για κατάσχεση φορτίου ιρανικού πετρελαίου μετά από απόφαση που εξέδωσε αμερικανικό δικαστήριο στο πλαίσιο των κυρώσεων.

Έτσι, τον Ιούνιο του 2022, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση με τα γνωστά περί «πιστού και δεδομένου συμμάχου». Προκειμένου μάλιστα να μας πουν ότι κακώς η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στη δικαστική συνδρομή, θυμήθηκαν να υπερασπιστούν τους εφοπλιστές (τους οποίους γενικά ήθελαν και θέλουν να ρίξουν στο πυρ το εξώτερον), υπογραμμίζοντας την… «μεγάλη σημασία της ελληνικής ναυτιλίας»!

Επίσης τον Ιούνιο του 2022, ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στην Όλγα Τρέμη (διαδικτυακή εκπομπή «MEETING POINT», NEWSBOMB, 02/06/2022), είπε μιλώντας για την εξωτερική πολιτική:

«Και τώρα έχουμε περάσει ξαφνικά στη στρατηγική Παπάγου, το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης απέναντι στην Ανατολή. Που στην Ανατολή είναι και η Τουρκία μεν αλλά είναι και η Ρωσία, είναι και το Ιράν, είναι και η Κίνα. Για σταθείτε, ήταν αυτή η πολιτική της χώρας μας; Και πώς αποφασίζει μέσα σε δυο χρόνια να αλλάξει άρδην τη στρατηγική της χώρας στην εξωτερική πολιτική μόνος του ο πρωθυπουργός; Δικαίωμά του είναι, πλειοψηφία έχει, αλλά δεν είναι αναγκαίο να ακούσει τα κόμματα, να ενημερώσει τα κόμματα;».

Ποιος είδε τον Αλλάχ και δεν τον φοβήθηκε

Εδώ να θυμίσουμε και το περίφημο ταξίδι Τσίπρα στο Ιράν, όταν (6 Φεβρουαρίου 2016) ο κ. Τσίπρας υπέκυψε στις αξιώσεις της Τουρκίας και δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο για ανεφοδιασμό. Ήταν τότε που η Άγκυρα δεν δέχθηκε να ανεφοδιαστεί στη Ρόδο το αεροπλάνο που μετέφερε τον κ. Τσίπρα στο Ιράν, επειδή τάχα το νησί είναι αποστρατικοποιημένο και το ελληνικό αεροπλάνο ήταν στρατιωτικό με την Αθήνα απλά να… αλλάζει τα σχέδια πτήσης και το πρωθυπουργικό αεροπλάνο να κάνει τον γύρο του κόσμου. Αντί να πάει να προσγειωθεί στη Ρόδο, να κάνει τον ανεφοδιασμό του και αν η Τουρκία δεν του επέτρεπε να περάσει από τον δικό της εναέριο χώρο να τους καταγγείλει (ο τουρκοφάγος)!

Για να μην πούμε για την οργή του ΣΥΡΙΖΑ όταν, στις 3 Ιανουαρίου 2020, ο πανίσχυρος Ιρανός υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί, σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης που το αμερικανικό Πεντάγωνο χαρακτήρισε «αμυντική» ενέργεια.

Ποιος είδε τον Αλλάχ και δεν τον φοβήθηκε! Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωσε περί «επικίνδυνης ενέργειας» και ανάγκης σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου. Ο δε Τσίπρας συναντήθηκε (10 Ιανουαρίου 2020) με τον Ιρανό πρέσβη στην Ελλάδα, στη διάρκεια της οποίας δήλωσε ότι «η εκτέλεση του Ιρανού Στρατηγού παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και συμβάλλει στην περαιτέρω αποσταθεροποίηση του Ιράκ και της ευρύτερης περιοχής». Όλα αυτά «στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και ειδικά της αρχής της μη εμπλοκής στα εσωτερικά τρίτων χωρών».

Κατά του εμπάργκο στο Ιράν – «πρόσχημα» το πυρηνικό πρόγραμμα

Λογικό θα πείτε! Εδώ τον Φεβρουάριο του 2012, κατά την συζήτηση για την Δανειακή Σύμβαση – Νέο Μνημόνιο – PSI», ο κ. Τσίπρας είχε ταχθεί ανοιχτά κατά του εμπάργκο στο Ιράν.

Όπως είπε, «αν σας ενδιέφερε ότι δε θα έχουμε πετρέλαιο, δε θα υπογράφατε χωρίς την παραμικρή ένσταση το εμπάργκο στο Ιράν από το οποίο η χώρα μας προμηθεύεται το 35% του πετρελαίου που εισάγει».

Και τον Σεπτέμβριο του 2012, στην Πολιτική Απόφαση της ΚΠΕ (Κεντρική Πολιτική Επιτροπή) του Συνασπισμού αναφερόταν: «Εξαρχής έχουμε ταχθεί εναντίον ενός νέου πολέμου στη Μ. Ανατολή με πρόσχημα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Έναν πόλεμο τον οποίο επιθυμεί η κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία έχει έτοιμα σχέδια επίθεσης στο Ιράν. Η χώρα μας δεν πρέπει με κανένα τρόπο να υποβοηθήσει και να εμπλακεί σ΄ αυτά τα σχέδια και αντιθέτως να συμβάλει στην αποτροπή τους και για τη δική της ασφάλεια».

Πρόσχημα, λοιπόν, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν!

Οπότε, τον Φεβρουάριο του 2016, αμέσως μόλις ήρθησαν οι κυρώσεις εκείνης της περιόδου, ο κ. Τσίπρας έτρεξε στο Ιράν για υπογραφή σειράς συμφωνιών, στο πλαίσιο ενός «συγκεκριμένου σχεδίου δράσης μακράς πνοής που θα τροφοδοτήσει την πολύπλευρη ανάπτυξη των ελληνοϊρανικών σχέσεων» και μάλιστα «χωρίς κανένα αρνητικό σχόλιο εκ μέρους του Τελ Αβίβ». Τότε τους ενδιέφερε και η γνώμη του Ισραήλ!

Ήταν τότε που η κ. Μπαζιάνα που συνόδευε τον πρωθυπουργό σύζυγό της φόρεσε μεν μαντήλα, αλλά έκανε την… στιλιστική επανάστασή της φορώντας μαντήλες διαφορετικών και έντονων χρωμάτων!

Πήραμε μνημόνιο, χάσαμε Λαφαζάνη

Είχε προηγηθεί η επαναστατική περίοδος του 2015, η υπογραφή του τρίτου μνημονίου και η αποχώρηση του Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον οποίο ο κ. Τσίπρας είχε την έμπνευση να τοποθετήσει υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην τελετή παράδοσης στον κ. Σκουρλέτη (20/7/2015), ο κ. Λαφαζάνης μίλησε για τα τριτοκοσμικά κατορθώματά του:

«Οφείλω να υπογραμμίσω και τις επισκέψεις που είχα προγραμματίσει στη Βενεζουέλα και το Ιράν για την ανάπτυξη των ενεργειακών μας σχέσεων, οι οποίες ελπίζω ότι θα πραγματοποιηθούν από το διάδοχο μου, γιατί αφορούν χώρες με τις οποίες πρέπει να αναβαθμίσουμε σημαντικά τις σχέσεις μας».

Αλίμονο!

Στις 22 Ιανουαρίου 2016, ο κ. Σκουρλέτης συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Πετρελαίου του Ιράν, με αντικείμενο συζήτησης τις «δυνατότητες ενίσχυσης της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών, στο φόντο της άρσης του εμπάργκο που αντιμετώπιζε το Ιράν και στη βάση των ιδιαίτερα φιλικών διμερών σχέσεων, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν και κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνάντησης. Οι δύο πλευρές συζήτησαν ζητήματα προμήθειας πετρελαίου, ενώ ανταλλάχθηκαν απόψεις για τους τομείς του φυσικού αερίου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αναφορές έγιναν επίσης, στο ζήτημα των οικονομικών εκκρεμοτήτων ανάμεσα στα ΕΛΠΕ και στην κρατική εταιρεία πετρελαίου του Ιράν, την NIOC, που προέκυψε από την επιβολή του εμπάργκο, η άρση του οποίου προσφέρει τη δυνατότητα τακτοποίησής του».

Δραγασάκης: Φθάσαμε μέχρι και στο Ιράν για να βρούμε λεφτά

Κατόπιν όλων αυτών, αξίζει να θυμίσουμε και όσα είχε πει ο κ. Δραγασάκης στις 24 Ιανουαρίου 2020 στον ΣΚΑΪ, σε μια αξιολόγηση του πρώτου εξαμήνου της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2015.

Αφού μίλησε για «εν γνώσει δομική αντίφαση του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ», υποστήριξε ότι «από μεθοδολογική άποψη η τότε κυβέρνηση είχε την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 1917»! Προσθέτοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ αναζήτησε λύσεις για το πρόβλημα της ρευστότητας μέχρι και στο Ιράν»!

Στις «αυταπάτες» συνέτεινε, βέβαια, και ο Λαπαβίτσας, που τον Μάιο 2015 μας έλεγε (The Press Project) ότι «μια έξοδος από το ευρώ θα προκαλούσε όντως προβλήματα», αλλά «αυτό θα κρατήσει μερικές εβδομάδες». Μας καθησύχαζε μάλιστα ότι «υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες που μπορούν να λειτουργήσουν, όπως το Ιράν και η Ρωσία, με την οποία ήδη συνεργαζόμαστε για τις ενεργειακές μας ανάγκες», καθώς «ο στόχος της επιστροφής στη δραχμή είναι η ανάκτηση της εθνικής μας κυριαρχίας»!

Αυτά έκανε και αυτούς είχε ο κ. Τσίπρας που τώρα κάνει το rebranding του…

*Η Σοφία Βούλτεψη είναι Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών ΝΔ, δημοσιογράφος