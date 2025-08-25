Ο χρυσός υποχωρεί με φόντο την ενίσχυση του δολαρίου

Ο χρυσός υποχωρεί τη Δευτέρα από υψηλό σχεδόν δύο εβδομάδων, καθώς το δολάριο ενισχύθηκε, αν και οι αυξημένες προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ μετά τη «μετριοπαθή στροφή» του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ την περασμένη εβδομάδα προσέφεραν κάποια στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός σημειώνει πτώση κατά 0,24% στα 3.410,40 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ ενισχύθηκε 0,2% έναντι των ανταγωνιστικών νομισμάτων αφού είχε υποχωρήσει σε χαμηλό τεσσάρων εβδομάδων, καθιστώντας τον χρυσό λιγότερο ελκυστικό για τους ξένους αγοραστές.

«Υπάρχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο στήριξης για τον χρυσό γύρω στα 3.350 δολάρια βραχυπρόθεσμα, με τις μετριοπαθείς νύξεις του Πάουελ να επιτρέπουν στον χρυσό να σχηματίσει ένα έντονο χαμηλό σημείο την Παρασκευή», δήλωσε ο Ματ Σίμπσον, ανώτερος αναλυτής της City Index.

«Μια βιώσιμη ανοδική πορεία πιθανότατα απαιτεί πιο ήπιο δείκτη τιμών PCE και ασθενέστερα στοιχεία για την απασχόληση στο εξής. Όμως, καθώς ο πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει αυξημένος, τα κέρδη του χρυσού ενδέχεται να περιοριστούν πέρα από την αναμενόμενη αρχική άνοδο», πρόσθεσε.

Ο Πάουελ, την Παρασκευή, άφησε να εννοηθεί μια πιθανή μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, λέγοντας ότι οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας αυξάνονται, αλλά ο πληθωρισμός παραμένει απειλή, ενώ τόνισε ότι η απόφαση δεν είναι προειλημμένη.

Ο χρυσός τείνει να ενισχύεται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, καθώς μειώνεται το κόστος ευκαιρίας κατοχής ενός μη αποδοτικού περιουσιακού στοιχείου όπως το πολύτιμο μέταλλο.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα την ανακοίνωση για τις τιμές προσωπικής κατανάλωσης στις ΗΠΑ την Παρασκευή, η οποία εκτιμάται ότι θα δείξει ότι ο δομικός πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2023, στο 2,9%.

Πτώση σημειώνουν επίσης το ασήμι κατά 0,56% στα 38,835 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κατά 0,34% στα 1.358,50 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο κατά 0,59% στα 1.127 δολάρια ανά ουγγιά.

Άνοδο κατέγραψε ο χαλκός 0,31% στα 4,473 δολάρια ανά λίβρα.