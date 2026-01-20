Ο χρυσός «πετάει» πάνω από τα 4.700 δολάρια - Νέο ρεκόρ και για το ασήμι

Σε νέα ιστορικά υψηλά κινούνται για την Τρίτη οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, καθώς η νευρικότητα για τις γεωπολιτικές εξελίξεις «σπρώχνει» τους επενδυτές προς τα ασφαλή «καταφύγια», όπως είναι το πολύτιμο μέταλλο.

Μετά από τις 08:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Φεβρουαρίου- κέρδιζαν 2,69% στα 4.718 μονάδες.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 0,75% στα 4.713.

Η τιμή του ασημιού κατέγραφε νέο ιστορικό υψηλό, με +6,2% στα 94,03 δολάρια.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει επιδοθεί σε ένα μπαράζ δηλώσεων στις οποίες τονίζει ότι οι ΗΠΑ θέλουν και θα καταφέρουν να αποκτήσουν τον έλεγχο του νησιού (που υπάγεται στη Δανία).

Οι απειλές του Τραμπ για την επιβολή δασμών -από 100% έως και 200%- σε ευρωπαϊκά κράτη που διαφωνούν με τα σχέδια της Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για ραγδαία κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα όσα θα διαδραματιστούν μεταξύ του Τραμπ και ηγετών της ΕΕ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός τα επόμενα 24ωρα.

Υπενθυμίζεται πως η ανησυχία για τους δασμούς καθιστά επιφυλακτικούς τους επενδυτές για τοποθετήσεις σε assets που επηρεάζονται από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, λειτουργώντας υπέρ της ζήτησης του πολύτιμου μετάλλου.