Ο χρυσός «ίπταται» στα 3.600 δολάρια εν μέσω της επενδυτικής νευρικότητας

Σε νέα ιστορικά υψηλά κινούνται για την Τετάρτη οι τιμές του χρυσού, καθώς οι επενδυτές στρέφονται στο πολύτιμο μέταλλο εν μέσω της νευρικότητας για τις γεωπολιτικές εξελίξεις που «πληγώνει» την προτίμηση σε μετοχές και ομόλογα και ευνοεί τις τοποθετήσεις σε «ασφαλή» επενδυτικά assets.

Μετά τις 08:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 0,25% στα 3.601 δολάρια, έχοντας ξεπεράσει πρόσκαιρα και τα επίπεδα των 3.602 δολαρίων.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 0,06% στα 3.535 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση άλλων μετάλλων, το παλλάδιο σημείωνε άνοδο 1,5% στα 1.174 δολάρια.

Τα κέρδη του χρυσού έρχονται εν μέσω της γεωπολιτικής νευρικότητας που παράγει η επίδειξη δύναμης της Κίνας, με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, παρουσία του Ρώσου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, σε ομιλία του στη διάρκεια της τελετής.

Εν μέσω περιόδου μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων κι εμπορικών πολέμων, προειδοποίησε: «Η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης». Προειδοποίησε για τον κίνδυνο επανάληψης «ιστορικών τραγωδιών», όπως αυτή η οποία στοίχισε τη ζωή σε εκατομμύρια συμπατριώτες του που πολεμούσαν τα ιαπωνικά αυτοκρατορικά στρατεύματα πριν από 80 και πλέον χρόνια.

Πέρα από την Κίνα, οι αγορές συνεχίζουν να αναμένουν τις αποφάσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια της, με τη χαλάρωση της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής να ευνοεί παραδοσιακά τον χρυσό.

Μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της νομισματικής επιτροπής της Fed (FOMC) στις 17 Σεπτεμβρίου, οι αναλυτές εκτιμούν σε βαθμό 89,6% πως η τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.