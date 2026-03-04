Morgan Stanley: Γιατί ο χρυσός «υποαποδίδει» παρά τη γεωπολιτική αστάθεια-Ο ρόλος του δολαρίου

Σε μια περίοδο που η γεωπολιτική αβεβαιότητα θα έπρεπε παραδοσιακά να τροφοδοτεί το ράλι του χρυσού, το πολύτιμο μέταλλο παρουσιάζει μια απρόσμενη «υποαπόδοση».

Η πρόσφατη πορεία των τιμών αντανακλά μια σύνθετη μάχη μεταξύ των παραδοσιακών ιδιοτήτων του χρυσού ως «ασφαλούς καταφυγίου» και των πιέσεων που ασκεί η δυναμική του αμερικανικού δολαρίου.

Το «ανάχωμα» του δολαρίου και το κυνήγι ρευστότητας

Σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα των στρατηγικών αναλυτών της Morgan Stanley, το ισχυρό δολάριο αποτελεί τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα και παρότι η αβεβαιότητα συνήθως ευνοεί τον χρυσό, η τρέχουσα συγκυρία χαρακτηρίζεται από μεικτές τάσεις.

Η ενίσχυση του δολαρίου καθιστά τα εμπορεύματα ακριβότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων, περιορίζοντας τη ζήτηση.

Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η πτώση δεν υποδηλώνει μια δομική αλλαγή στο επενδυτικό αίσθημα, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα αναγκών ρευστότητας. Σε περιόδους έντονου στρες στις αγορές, πολλοί θεσμικοί επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις χρυσού για να καλύψουν άμεσες ανάγκες σε μετρητά, μια κίνηση που ιστορικά προηγείται νέων ανοδικών κύκλων.

Στα 5.700 δολάρια οι προβλέψεις για το β’ εξάμηνο

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η υποαπόδοση του χρυσού είναι προσωρινή. Αν οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, το μέταλλο αναμένεται να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, με την τράπεζα να θέτει ως στόχο την τιμή των 5.700 δολαρίων ανά ουγγιά για το β’ εξάμηνο του έτους.

Ο παράγοντας της Μέσης Ανατολής και το Ντουμπάι

Πέρα από το δολάριο, η αγορά στρέφει το βλέμμα στις ροές κεφαλαίων από τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας ενισχύουν τα κρατικά ταμεία στη Μέση Ανατολή, γεγονός που μεταφράζεται σε αυξημένες αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες της περιοχής. Ενδεικτικά, το 2022 οι κεντρικές τράπεζες της Μέσης Ανατολής αγόρασαν περίπου 90 τόνους χρυσού, συμβάλλοντας σημαντικά στην παγκόσμια ζήτηση.

Τέλος, κομβικό ρόλο παίζει το Ντουμπάι, το οποίο αποτελεί πλέον τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα χρυσού παγκοσμίως μετά την Ελβετία. Με το 20% των παγκόσμιων ροών να διέρχεται από το εμιράτο, η περιοχή παραμένει ο ρυθμιστής της φυσικής αγοράς, διατηρώντας τη δομική στήριξη του μετάλλου παρά τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της Wall Street.