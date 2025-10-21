Μικρές απώλειες στον χρυσό, με την προσοχή στο shutdown των ΗΠΑ

Μικρές απώλειες σημειώνουν την Τρίτη οι τιμές του χρυσού, χωρίς ωστόσο το πολύτιμο μέταλλο να χάνει την επαφή του με τα επίπεδα ρεκόρ που συνεχίζει να «σπάει» το ένα μετά το άλλο, εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στις παγκόσμιες αγορές.

Μετά από τις 08:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) τα futures του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- έπεφταν 0,24% στα 4.348 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού υποχωρούσε 0,5% στα 4.334 δολάρια ανά ουγγιά.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται το πόσο κοντά βρίσκονται οι ΗΠΑ στο να σταματήσουν το «πάγωμα» (shutdown) στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο την Τετάρτη μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα ισχύς του.

Τη Δευτέρα ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Χάσετ, ανέφερε πως ελπίζει ότι το shutdown θα τελειώσει μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Οι αγορές αναμένουν τα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας που θα ανακοινωθούν μετά από τη λήξη του πολιτικού αδιεξόδου στην Ουάσινγκτον μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών. Η προσοχή εστιάζει στις ανακοινώσεις για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ κατά τον Σεπτέμβριο, σε συνάρτηση με τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας της χώρας (Fed) για την επιτοκιακή της πολιτική.

Οι αγορές έχουν -σχεδόν σε καθολικό βαθμό- προεξοφλήσει μια νέα μείωση των επιτοκίων της Fed ενόψει της συνεδρίασης της νομισματικής επιτροπής της τράπεζας (FOMC) στις 29 Οκτωβρίου.

Εξάλλου, το ενδιαφέρον βρίσκεται και στις νέες επαφές που θα έχει ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, με τον Κινέζο ομόλογο του τις επόμενες μέρες για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είναι ένα από τους βασικούς λόγους για το ράλι που έχει σημειώνει ο χρυσός μέσα στο 2025, καθώς οι επενδυτές επιλέγουν τα «ασφαλή» καταφύγια λόγω των οικονομικών αβεβαιοτήτων.