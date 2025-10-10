Μέταλλα: Ρεκόρ για το ασήμι, ξεπέρασε τα 50 δολάρια - Κάτω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Το ασήμι, ωθούμενο από τη δυναμική του χρυσού, την ισχυρή επενδυτική ζήτηση και το επίμονο έλλειμμα προσφοράς, ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 50 δολάρια ανά ουγγιά, δίνοντας συνέχεια στο ράλι που κάνουν τα πολύτιμα μέταλλα.

Η τιμή του αργύρου σταθεροποιήθηκε στα 49,74 δολάρια/ουγγιά (+2,57%), αφού ξεπέρασε για λίγο τα 51 δολάρια/ουγγιά και έφτασε σε ιστορικό υψηλό την Πέμπτη.

Τα κέρδη του χρυσού πειορίστηκαν αμέσως μετά την υπογραφή της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η χαλάρωση των γεωπολιτικών εντάσεων αναμένεται να μειώσει τη ζήτηση για χρυσό ως ασφαλές περιουσιακό στοιχείο.

Στα furures η τιμή του χρυσού σημειώνει άνοδο 0,3% στα 3.984 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στη spot αγορά σημειώνει άνοδο 0,36^ στα 3.974,71 δολάρια

Άλλα πολύτιμα μέταλλα υποχώρησαν επίσης λόγω αυτής της αντίληψης, μετά τα εντυπωσιακά κέρδη του χρυσού αυτή την εβδομάδα. Η τιμή της πλατίνας υποχώρησε από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 ετών και κυμαίνεται γύρω στα 1.634,70 δολάρια/ουγγιά την Παρασκευή.

Τι βλέπουν οι αναλυτές

Οι αναλυτές της ANZ σημείωσαν ότι οι πρόσφατες απώλειες στον χρυσό και τα πολύτιμα μέταλλα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη ρευστοποίηση κερδών, έπειτα από μια μεγάλη άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες.

Ωστόσο, αναμένουν ότι οποιαδήποτε πτώση στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων θα είναι «βραχύβια και μικρή», δηλώνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετοί καταλύτες που θα ωθήσουν τον χρυσό προς τα πάνω.

«Βλέπουμε ότι οι διαρθρωτικοί παράγοντες για το χρυσό εξακολουθούν να υπάρχουν και να υποστηρίζουν τις υψηλότερες τιμές. Η Fed αναμένεται να παραμείνει στην πολιτική χαλάρωσης εν μέσω αυξανόμενων κινδύνων για την απασχόληση», έγραψαν οι αναλυτές της ANZ σε σημείωμα.

Οι αναλυτές της ANZ ανέφεραν ότι η συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ αναμένεται να στηρίξει το χρυσό, ειδικά καθώς η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης διατηρεί τους επενδυτές σε κατάσταση αποφυγής κινδύνου.