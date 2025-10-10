Το ασήμι ακολουθεί την πορεία του χρυσού

Η χθεσινή ημέρα ήταν πτωτική για τα πολύτιμα μέταλλα, ίσως λόγω της σχετικής ανόδου του αμερικανικού δολαρίου, ίσως λόγω της μεγάλης κούρσας τους μέσα στο 2025. Δεν μας απασχολεί όμως τόσο πολύ οι λόγοι της χθεσινής υποχώρησης των τιμών. Αυτό που θεωρούμε πιο σημαντικό για την χθεσινή ημέρα στα πολύτιμα μέταλλα είναι το γεγονός πως το ασήμι, για πρώτη φορά από το 1980, ξεπέρασε τα 50 δολάρια/ουγγιά.

Σύμφωνα με το Reuters, κάποια στιγμή άγγιξε τα 51,22 δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg το υψηλό ήταν στα 50,85 δολάρια/ουγγιά, ενώ το Barron’s ανέφερε μία ελαφρώς χαμηλότερη τιμή. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία ποια είναι πραγματικά η υψηλότερη χθεσινή τιμή, καθώς κάθε πρακτορείο και κάθε οικονομικό μέσο ενημέρωσης δεν αναφέρονται πάντα στο ίδιο προϊόν.

Αυτό που έχει σημασία είναι πως 45 και κάτι παραπάνω χρόνια από την τρελή κούρσα του ασημιού όταν οι αδελφοί Hunt προσπάθησαν να «στριμώξουν» ανοδικά την αγορά και 11 χρόνια μετά την επόμενη ανοδική κορυφή του ασημιού, λίγο κάτω από τα 49 δολάρια/ουγγιά, στην καρδιά της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, το μέταλλο κατάφερε να αγγίξει για τρίτη φορά αυτό το επίπεδο.

Θα είναι άραγε αυτή η φορά η τρίτη και … φαρμακερή ή οι οπαδοί του θα απογοητευθούν για άλλη μία φορά. Προφανώς δεν έχουμε έτοιμη την απάντηση, μπορούμε όμως να πούμε πως η προσέγγιση αυτού του μαγικού για το ασήμι επίπεδο γίνεται τώρα με πολύ πιο συγκροτημένο τρόπο και πρέπει να την πάρουμε πραγματικά στα σοβαρά. Πρώτα απ’ όλα, και καθώς μιλάμε για τα πολύτιμα μέταλλα, πρέπει να παρατηρήσουμε πως το υψηλό του χρυσού το 1980 ήταν κοντά στα 850 δολάρια/ουγγιά και το υψηλό του το 2011 λίγο κάτω από τις 2.000.

Αυτές τις μέρες και ύστερα από συνεχή νέα ιστορικά υψηλά επί πολλούς μήνες, ο χρυσός έχει ξεπεράσει τις 4.000 δολάρια/ουγγιά. Με πολύ απλά λόγια, μπορούμε να πούμε πως το ασήμι έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με τον χρυσό αν κοιτάξουμε την σχέση τους όταν σημειώθηκαν οι προηγούμενες αξιοσημείωτες κορυφές τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η τωρινή τιμή του χρυσού είναι πάνω και από την τιμή του 1980 αν την προσαρμόσουμε λαμβάνοντας υπόψη μας τον πληθωρισμό. Αυτό προφανώς δεν συμβαίνει με το ασήμι, το οποίο φανταζόμαστε πως θα έπρεπε να έχει τιμή γύρω στα 200 δολάρια για να ξεπερνά την τότε τιμή προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό.

Ξέρουμε πως το ασήμι δεν έχει καμία υποχρέωση να ακολουθεί την κίνηση του χρυσού, που είναι ο βασιλιάς των πολύτιμων μετάλλων, ξέρουμε όμως και από την πείρα μας πως πάντα υπάρχει μία σχέση μεταξύ τους, με το ασήμι να έχει πάντα πιο ευμετάβλητη συμπεριφορά.

Δεν ξεχνάμε και μία έκφραση παλαιών traders πολύτιμων μετάλλων της αμερικανικής αγοράς, οι οποίοι έλεγαν πως το ασήμι συμπεριφέρεται μερικές φορές σαν «τον χρυσό που έχει πάρει αναβολικά», εννοώντας πως όταν το ασήμι ξεκινήσει πραγματικά μία κούρσα ανόδου, ξεπερνά κατά πολύ τις επιδόσεις του χρυσού.

Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε πως το ασήμι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους ιδιώτες επενδυτές που ασχολούνται με τις αγορές πολύτιμων μετάλλων, κάτι που εξηγεί εν μέρει και την μεγάλη μεταβλητότητά του. Το ερώτημα εδώ λοιπόν είναι πολύ απλό: θα καταφέρει αυτή την φορά να ξεφύγει από την σκιά του χρυσού και να δικαιώσει την φήμη του ως «ντοπαρισμένου χρυσού»;

Ή για να το θέσουμε κάπως διαφορετικά, ο δρόμος που έχει ανοίξει η άνοδος του χρυσού θα βοηθήσει το ασήμι να βρει τον δικό του;

Όπως διαβάζουμε σε χθεσινό άρθρο του Bloomberg, η φετινή αφύπνιση του ασημιού έχει άμεση σχέση με τους φόβους πολλών επενδυτών πως ο πληθωρισμός και η διόγκωση των παγκόσμιων κρατικών χρεών θα μειώσουν την αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων και την προσπάθειά τους να προστατευθούν από αυτό στρεφόμενοι προς τον χρυσό, τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα και διάφορα κρυπτονομίσματα με πρώτο το Bitcoin.

Προφανώς, όσο μία μεγάλη μάζα επενδυτών, ιδιωτών, επιχειρήσεων, θεσμικών εξακολουθεί να έχει αυτές τις ανησυχίες, η ζήτηση για τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία θα παραμένει ισχυρή. Ενδιαφέρον έχει η άποψη του Louis Vincent Gave, διευθύνοντος συμβούλου της Gavekal, «το bull market του χρυσού έχει επεκταθεί και στα άλλα πολύτιμα μέταλλα.

Όταν ξεκινά ένα bull market στα πολύτιμα μέταλλα, αυτό συνήθως τελειώνει όταν η Fed ή η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας αρχίζουν να ανεβάζουν τα επιτόκια ή αν το αμερικανικό δολάριο αρχίσει μία ανοδική κούρσα». Στο τέλος της σχετικής έκθεσης που εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα, όπως διαβάζουμε στο Barron’s, ο Gave επισήμανε πως «αυτή την στιγμή, κανένα από αυτά τα ενδεχόμενα δεν φαίνεται πραγματικά πιθανό».

Το κακό για το ασήμι, σε σχέση τουλάχιστον με τον χρυσό, είναι πως δεν οι κεντρικές τράπεζες που αγοράζουν συστηματικά χρυσό δεν έχουν την ίδια αγάπη για το ασήμι.

Όμως, η ζήτηση δεν προέρχεται μόνο από όσους θέλουν να προστατευθούν από την υποβάθμιση της αξίας των χρηματοοικονομικών προϊόντων και των βασικών παγκόσμιων νομισμάτων. Τουλάχιστον το 50% της ζήτησης έχει άμεση σχέση με την βιομηχανία.

Όπως έγραψε προ ημερών ο Paul Wong, αναλυτής στην Sprott Asset Management, εταιρεία που ειδικεύεται στα πολύτιμα μέταλλα, για να δούμε περαιτέρω σημαντική άνοδο της τιμής του ασημιού θα πρέπει οι επενδυτές να πιστέψουν πως η μειούμενη ζήτηση για το μέταλλο από τομείς όπως η φωτογραφία και η αργυροχοΐα θα αντισταθμιστεί από την αύξηση της ζήτησης σε τομείς αιχμής όπως η φωτοβολταϊκή βιομηχανία, και η έκρηξη επενδύσεων για την τεχνητή νοημοσύνη (το ασήμι χρησιμοποιείται στην υψηλή τεχνολογία στην βιομηχανία ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων όπως και στην βιομηχανία μικροεπεξεργαστών).

Σύμφωνα με το Barron’s, όπου διαβάσαμε και την άποψη του Paul Wong, η φετινή αφύπνιση του ασημιού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ισχυρή βιομηχανική ζήτηση, πέρα από την προσπάθεια των επενδυτών να βρουν ασφαλή καταφύγια.

Όπως αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση, οι συνθήκες που επικρατούν αυτή την στιγμή στην παγκόσμια οικονομία και τις παγκόσμιες αγορές είναι υποστηρικτικές για την περαιτέρω άνοδο της τιμής του ασημιού.

Όσο δεν συμβαίνει κάτι από αυτά που ανέφερε παραπάνω ο Louis Vincent Gave και όσο η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις προσδοκίες για αύξηση της βιομηχανικής ζήτησης, το πιθανότερο είναι πως οι επενδυτές θα εξακολουθήσουν να στρέφονται προς το ασήμι.

Δεν μπορεί να αποκλείσουμε μία πτώση της τιμής το επόμενο διάστημα, καθώς το επίπεδο των 50 δολαρίων/ουγγιά μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εμπόδιο αλλά πιστεύουμε πως η πιθανότητα να είμαστε κοντά σε μία επιτυχημένη ανοδική διάσπασή του είναι αρκετά σημαντική.

Το γεγονός πως η απόδοση του ασημιού από την αρχή του 2025 είναι αρκετά ανώτερη από αυτή του χρυσού (66% περίπου έναντι 55%) δεν μας προβληματίζει πολύ, ακόμα και αν μετριαστεί ο ρυθμός ανόδου του χρυσού. Ας μην ξεχνάμε πως το 2011, μία ουγγιά χρυσού άξιζε όσο περίπου 40 ουγγιές ασημιού στο υψηλότερο επίπεδο που έφθασαν τότε τα δύο μέταλλα και τώρα η αντίστοιχη σχέση, μετά και την αφύπνιση του ασημιού, είναι πάνω από 80.

Αν οι διεθνείς συνθήκες εξακολουθήσουν να ευνοούν τα πολύτιμα μέταλλα, κάτι που φαίνεται αρκετά πιθανόν, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε αν κάποια στιγμή το ασήμι προσπεράσει για τα καλά τον χρυσό για να χαράξει τον δικό του δρόμο και αρχίσει να καλύπτει και άλλο το χαμένο έδαφος. Αν δούμε κάποια στιγμή μία πειστική ανοδική διάσπαση των 50 δολαρίων/ουγγιά, ας προετοιμαστούμε για ….. ασημένια πυροτεχνήματα.