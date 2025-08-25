Με μικρή άνοδο το πετρέλαιο στην αρχή της εβδομάδας - Στο επίκεντρο η παραγωγή της Ρωσίας

Κέρδη εμφανίζουν για τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, με τους επενδυτές του «μαύρου χρυσού» να εστιάζουν στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας.

Μετά τις 09:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Νοεμβρίου- ανέβαιναν 0,19% στα 67,35 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Οκτωβρίου- κέρδιζαν 0,27% στα 63,83 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Σεπτεμβρίου- στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ έπεφταν 1% στα 33,2 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Όπως ανέφερε το Reuters, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με drones κατά της Ρωσίας την Κυριακή, η οποία προκάλεσε απότομη πτώση της παραγωγικής ικανότητας ενός αντιδραστήρα σε ένα από τα μεγαλύτερα πυρηνικά εργοστάσια της Ρωσίας και πυρκαγιά τεράστιων διαστάσεων στον τερματικό σταθμό εξαγωγής καυσίμων Ust-Luga.

Επιπλέον, πυρκαγιά στο διυλιστήριο Novoshakhtinsk της Ρωσίας, που προκλήθηκε από επίθεση με drones της Ουκρανίας, συνεχίζονταν για τέταρτη ημέρα την Κυριακή, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της περιοχής.

Το διυλιστήριο πωλεί καύσιμα κυρίως για εξαγωγή και έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα 5 εκατομμυρίων μετρικών τόνων πετρελαίου, ή περίπου 100.000 βαρέλια την ημέρα.

«Δεδομένης της επιτυχίας που έχει η Ουκρανία με τους στόχους της κατά των ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών... οι κίνδυνοι για το αργό πετρέλαιο μετατοπίζονται προς τα πάνω», δήλωσε ο αναλυτής της IG Market, Τόνι Σάικαμορ.

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία έχει κάνει «σημαντικές παραχωρήσεις» προς μια διαπραγματευτική λύση στον πόλεμο με την Ουκρανία.

«Αναγνώρισαν ότι δεν θα καταφέρουν να εγκαταστήσουν ένα καθεστώς μαριονέτας στο Κίεβο. Αυτό ήταν, φυσικά, ένα σημαντικό αίτημα στην αρχή. Και, το σημαντικότερο, αναγνώρισαν ότι θα υπάρξουν κάποιες εγγυήσεις ασφάλειας για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», δήλωσε ο Βανς στο NBC.