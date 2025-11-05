Κυρώσεις στη Ρωσία: Άνευ προηγουμένου οι ποσότητες πετρελαίου που «μένουν» στις πλωτές δεξαμενές

Οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και του Ιράν δημιουργούν ρεκόρ όγκων πετρελαίου που αποθηκεύονται σε πλωτές δεξαμενές, αποτρέποντας τη δημιουργία υπερπροσφοράς στις παγκόσμιες αγορές, δήλωσε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της Gunvor Group.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει μια σειρά κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου της στην Ουκρανία, με το τελευταίο αμερικανικό εμπάργκο να στοχεύει τους δύο κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, Rosneft και Lukoil, τον περασμένο μήνα.

«Λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε όλο τον κόσμο, μια τεράστια ποσότητα πετρελαίου έχει κολλήσει και έχει αποσυνδεθεί», δήλωσε ο Τόρμπγιορν Τόρνκβιστ, διευθύνων σύμβουλος της ελβετικής εταιρείας εμπορίας εμπορευμάτων Gunvor Group στην ενεργειακή διάσκεψη ADIPEC στο Αμπού Ντάμπι.

«Αυτό είναι άνευ προηγουμένου, το μέγεθος του. Επομένως, είναι προφανές ότι, αν όλες οι κυρώσεις εξαφανιστούν, αυτή η αγορά θα έχει σαφώς υπερπροσφορά», πρόσθεσε.