Κέρδη για το πετρέλαιο την Πέμπτη, «βλέποντας» μεγαλύτερη ενεργειακή ζήτηση

Ανοδικές κινήσεις εμφανίζουν για την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, με τους επενδυτές να εστιάζουν σε ενδείξεις για μικρότερη προσφορά του «μαύρου χρυσού», ενισχύοντας τα πονταρίσματα για ισχυρότερη ενεργειακή ζήτηση.

Μετά από τις 09:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του Brent -παράδοσης Ιανουαρίου- ανέβαιναν 0,57% στα 63,88 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 0,65% στα 59,99 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα futures του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Δεκεμβρίου- έχαναν 1,19% στα 31,44 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο, λόγω των φόβων για υπερπροσφορά, καθώς ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και οι σύμμαχοι του (OPEC+) αύξησαν την παραγωγή.

Ωστόσο, μετά τις αμερικανικές και βρετανικές κυρώσεις κατά των μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας πριν από δύο εβδομάδες, που μείωσαν την επιθετική πτωτική στάση της αγοράς, σημειώθηκε μια μεταβολή στη δυναμική των τιμών του πετρελαίου στα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Haitong Securities.

Το σχέδιο του OPEC+ να αναστείλει την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους μείωσε επίσης εν μέρει τις ανησυχίες για υπερπροσφορά, πρόσθεσε η εταιρεία.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για την εξασθένιση της ζήτησης παραμένουν.

Από την αρχή του έτους έως τις 4 Νοεμβρίου, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αυξήθηκε κατά 850.000 βαρέλια την ημέρα, κάτω από την αύξηση των 900.000 βαρελιών την ημέρα που είχε προβλέψει νωρίτερα η JP Morgan, σύμφωνα με σημείωμα της τράπεζας προς τους πελάτες της.

«Οι δείκτες υψηλής συχνότητας υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση πετρελαίου στις ΗΠΑ παραμένει υποτονική», σημείωσε η αμερικανική τράπεζα, επισημαίνοντας την αδύναμη ταξιδιωτική δραστηριότητα και τη μείωση των μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων.

Την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ενέργειας ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 5,2 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας τα 421,2 εκατομμύρια βαρέλια, σε σύγκριση με τις προβλέψεις για αύξηση 603.000 βαρελιών.

«Πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει πτωτική πίεση στις τιμές του πετρελαίου, υποστηρίζοντας την πρόβλεψή μας, που είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο, για 60 δολάρια ανά βαρέλι μέχρι το τέλος του 2025 και 50 δολάρια ανά βαρέλι μέχρι το τέλος του 2026», ανέφερε η Capital Economics.