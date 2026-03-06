Κατάρ: Ο πόλεμος θα μπορούσε να σταματήσει εντός εβδομάδων τις ενεργειακές εξαγωγές από τον Περσικό

Δυσοίωνα μηνύματα για τις εξαγωγές ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο λόγω του πολέμου στο Ιράν έστειλε την Παρασκευή το Κατάρ.

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάτ αλ-Καάμπι, δήλωσε στους Financial Times πως ο πόλεμος θα αναγκάσει τις ενεργειακές εξαγωγές να σταματήσουν εντός εβδομάδων.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ακόμη και αν ο πόλεμος τελείωνε αμέσως, θα χρειαζόταν «εβδομάδες έως μήνες» για να επιστρέψει το Κατάρ σε έναν κανονικό κύκλο παραδόσεων.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Παρασκευή η πολυεθνική ναυτική συμβουλευτική ομάδα Joint Maritime Information Center ανέφερε πως η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχει διακοπεί σχεδόν εντελώς.

Την Πέμπτη η συμβουλευτική εταιρεία Kpler ανέφερε η διακίνηση των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ είναι τώρα περίπου 90% χαμηλότερη από την προηγούμενη εβδομάδα.