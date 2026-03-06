Κατάρ: Ο πόλεμος θα μπορούσε να σταματήσει εντός εβδομάδων τις ενεργειακές εξαγωγές από τον Περσικό

Κατάρ: Ο πόλεμος θα μπορούσε να σταματήσει εντός εβδομάδων τις ενεργειακές εξαγωγές από τον Περσικό

06/03/2026 • 11:34
Εμπορεύματα
Δυσοίωνα μηνύματα για τις εξαγωγές ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο λόγω του πολέμου στο Ιράν έστειλε την Παρασκευή το Κατάρ.

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάτ αλ-Καάμπι, δήλωσε στους Financial Times πως ο πόλεμος θα αναγκάσει τις ενεργειακές εξαγωγές να σταματήσουν εντός εβδομάδων.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως  ακόμη και αν ο πόλεμος τελείωνε αμέσως, θα χρειαζόταν «εβδομάδες έως μήνες» για να επιστρέψει το Κατάρ σε έναν κανονικό κύκλο παραδόσεων. 

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Παρασκευή η πολυεθνική ναυτική συμβουλευτική ομάδα Joint Maritime Information Center ανέφερε πως η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχει διακοπεί σχεδόν εντελώς.

Την Πέμπτη η συμβουλευτική εταιρεία Kpler ανέφερε η διακίνηση των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ είναι τώρα περίπου 90% χαμηλότερη από την προηγούμενη εβδομάδα.

