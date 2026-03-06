Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε την Παρασκευή πως κορυφαίοι ηγέτες του Ιράν συνεδρίασαν και συζήτησαν για τον τρόπο επιλογής του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ, μετά από τον θάνατο του τελευταίου από βομβαρδισμό των Ισραήλ - ΗΠΑ το περασμένο Σάββατο.

Στη σχετική συνεδρίαση συμμετείχαν ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής του δικαστικού Σώματος, Γκολάμ Χοσεΐν Μοχσένι Ετζέχι και ο κληρικός Αλί Ρεζά Αράφι.

Οι Times of Israel ανέφεραν πως δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα εκλογής του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν η, ούτε πληροφορίες σχετικά με το αν η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων (το αρμόδιο Σώμα για την εκλογή) θα συνεδριάσει αυτοπροσώπως ή εξ αποστάσεως.

Υπενθυμίζεται πως κτίρια που συνδέονται με τη Συνέλευση των Εμπειρογνώμων έχουν δεχθεί επιθέσεις από τις δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ τις τελευταίες μέρες.

